Salfického divočina v NHL: 0 zápasů i kvůli Haškovi. Mladíček seřval GM

Když se teď zaměříte na organizaci New York Islanders, vypálíte jedno slovo: řád. Manažer Lou Lamoriello z klubu udělal respektovanou značku. Všechno šlape podle pravidel. Islanders znají ale i divočejší časy. Tady je bizarní story, která se stala před dvaceti roky, když tehdejší šéf Mike Milbury přivedl Dušana Salfického, hvězdu z Evropy. Chvíli měl místo v NHL, ale po rozhovoru v autobusu se všechno začalo měnit. Domů se vrátil bez jediného zápasu a ovlivnil to i Dominik Hašek.

Všechno šlo náramně, v roce 2001 byl český hokej na vrcholu, pořád doznívalo kouzlo zlaté olympiády v Naganu, národní tým potřetí v řadě vyhrál mistrovství světa. Jaromír Jágr byl nejproduktivnějším hráčem NHL, Dominik Hašek nejlepším brankářem. Na draftu si kluby vybraly 31 českých hráčů (Američanů bylo 42) a jedním z nich byl i Dušan Salfický.

Tehdy šlo vzít i starší hráče, NHL měla jiná pravidla. New York Islanders tak ukázali na brankáře z Česka, kterému bylo 29 let, chytal v Plzni, patřil do reprezentačního kádru. Hned mu nabídli jednocestnou smlouvu a Salfický vyrazil za moře. Pro deník Sport oživil vzpomínky na dvacet let starý příběh plný zvláštních otoček. Byla to úplně jiná doba, než v klubu vládne teď, kdy Islanders šéfuje přísný generální manažer Lou Lamoriello.

V roce 2001 se týmu se ujal nový mladý trenér Peter Laviolette, který dnes cepuje Washington, a v kempu se mu tehdy hlásili čtyři brankáři. Garth Snow měl za sebou osm sezon v NHL. Rick DiPietro byl jedničkou draftu 2000 a počítal s tím, že má jisté místo. Steve Valiquette byl mladý dvoumetrový obr, který čekal na šanci. „Pak jsem tam byl ještě já a dva mladí kluci,“ přidává Salfický.

Hašek vyštípal Osgooda. Sorry

Ale po kempu v Lake Placid přišel šok. DiPietro, mladinká hvězdička a opěvovaný talent? Devětadvacetiletý Čech mu sebral místo. „Trenér Laviolette vybral, že zůstanu nahoře s Garthem. Následovala obrovská scéna, když DiPietro řval na generálního manažera Milburyho, že on je jednička draftu a že mu generální manažer slíbil, jak bude on nahoře,“ stal se bývalý český brankář svědkem divoké scénky.