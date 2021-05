Hořké vyřazení. McDavid a spol. končili po jedné ráno: Frustrující, ale...

Connor McDavid se ani letos Stanley Cupu nedočká. O konci jeho Edmontonu rozhodl ve 107. minutě čtvrtého utkání série proti Winnipegu jiný Connor. Kyle Connor, který ukončil téměř pětihodinovou bitvu ve třetím prodloužení. Jets vyhráli 4:3, celou sérii 4:0. Zápas skončil až po jedné hodině ranní tamního času. „Je to frustrující, ale tak to chodí,“ řekl po vyřazení kapitán Oilers, který poprvé a také naposledy v letošním play off skóroval.

V základní části bořil Connor McDavid milníky. Před zkrácenou sezonou si zřejmě nikdo nemyslel, že by se mohl za 56 zápasů dostat k metě stovky bodů. Kanadský elegán to dokázal, pobral neuvěřitelných 105 zápisů (33+72). Spoluhráče Leona Draisaitla nechal za sebou o 21 bodů, třetího Brada Marchanda z Bostonu o propastných 36 bodů.

Edmonton postoupil do play off z druhého místa kanadské Severní divize. V prvním kole play off ale proti Winnipegu nedokázal vyhrát ani jeden duel, poslední tři ztratil v prodloužení. „Pokaždé, když nevyhrajete poslední zápas sezony, je to zklamání. V play off jsme očekávali více, ale náš tým letos udělal nějaké kroky. Byla to těsná, hodně těsná série. Nenašli jsme cestu, jak se dostat na vrchol,“ řekl trenér Dave Tippett.

McDavid se v pondělním čtvrtém utkání poprvé v sérii gólově prosadil. Před rozhodujícím gólem ale sám chyboval, když ztratil puk v útočném pásmu, obránce Neal Pionk vyhodil puk po mantinelu a Kyle Connor v úniku prostřelil brankáře Mika Smithe. „Zahrál to skvěle,“ chválil autor postupové branky spoluhráče Pionka. „Byl u McDavida, poslal to po mantinelu, a když jsem viděl, jak to přichází, snažil jsem se bruslit tak rychle, jak jen dokážu, a prostě vystřelit.“

Na tabuli svítila 107. minuta, ve Winnipegu bylo v té době už pět minut po jedné ráno. „Je to zklamání. Bojovali jsme celou noc, tři prodloužení. Navíc to bylo třetí prodloužení ve čtvrtém zápase. Není toho moc co říct, je těžké to teď spolknout,“ hledal slova Ryan Nugent-Hopkins, útočník Edmontonu.

Do historie se zapsal Darnell Nurse. Obránce Oilers odehrál ve čtvrtém utkání 62 minut a 7 vteřin, čímž stanovil třetí nejvyšší ice time v historii NHL. Více zvládli jen Seth Jones (65:06) a Sergej Zubov (63:51). Nurse strávil na ledě více času než na střídačce a v prvním prodloužení byl na ledě neskutečných 15 minut a 32 vteřin!

McDavid v sezoně základní část 56 zápasů, 105 bodů (33+72) play off 4 zápasy, 4 body (1+3)

McDavid si ve čtyřech zápasech play off připsal stejný počet bodů (1+3). K postupu svůj tým nedovedl, dokonce ani k jediné výhře. „Divná série. Každý do toho vložil, co mohl. Na každého jsem rozhodně hrdý. Přišlo mi, že jsme většinu zápasu hráli lépe,“ smutnil po vyřazení.

Edmonton zažil s jedničkou draftu 2015 a v současnosti nejlepším hokejistou světa třetí play off. V loňské překopané vyřazovací části nestačil už v předkole na Chicago. Nejdál byl v roce 2017, kdy Oilers vypadli ve druhém kole s Anaheimem 3:4 na zápasy.

Naopak Jets postoupili do druhého kola podruhé v novodobé historii (v roce 2018 prohráli ve finále konference). Ve druhém kole se střetnou s vítězem série mezi Torontem a Montrealem (2:1 na zápasy, třetí duel se hrál v noci na dnešek).

