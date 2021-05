Mladíci pod tlakem. Odkaz McDavida s Matthewsem drtí jejich nástupce

Hvězdná dvojka. Connor McDavid a Auston Matthews. První volby draftů z let 2015 a 2016. Oba se okamžitě po naskočení do NHL zařadili do nejužší světové špičky. Bez okolků, bez váhání. A udali trend očekávání, jenž stahuje další jedničky. Na ně, pokud od prvního momentu nedominují, už útočí spirála otázek. Je dost dobrý? Proč okamžitě neboduje? Tlak na mladíky padá o to více právě kvůli kvalitě jejich předchůdců. A dovede jim klidně zničit kariéru. O nerealistických očekáváních mluví uznávaný kanadský novinář Scott Wheeler a z vlastní zkušenosti i z pozice agenta Michal Sivek.