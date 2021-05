Trotz žádá moc, umí vyhrávat. Teď nachystá past na Pastrňáka

Možná ještě v minulém play off jste mohli New York Islanders podceňovat. Teď ne. Vyrostl z nich hodně nepříjemný tým, odolný v soubojích, s fungujícím systémem. Od chvíle, co do klubu přišel trenér Barry Trotz, se vždycky podařilo vyhrát minimálně jednu sérii play off, teď znovu. Islanders vyštípali ze hry Pittsburgh a dál je čeká Boston. Jsou lepší než New York Rangers, jsou lepší než Washington, kteří od odchodu Trotze přestali vyhrávat. Z Islanders se stává dobrá adresa.

Patnáct let stál Barry Trotz na lavičce Nashvillu, NHL ho brala jako kvalitního trenéra. Ale ve špičce nebyl. Vždyť za tuhle dobu zavalitější chlapík bez vlasů došel s Predators jen dvakrát do druhého kola play off, tím se z vás trenérské eso nestane. Všechno změnilo až angažmá ve Washingtonu. S Trotzem přišel řád, defenziva a historický úspěch, když v roce 2018 slavili Captials Stanley Cup.

Od té doby, jako když utne. Klub se vrátil ke své klasice, že v klidu proplují základní částí, ale z play off je okamžitě vystřelí organizovanější celky. Bez Trotze, který diriguje New York Islanders, to nejde. Klub s ním vždycky přešel první kolo, teď porazil Pittsburgh 4:2 na zápasy, před rokem vylétl až do finále konference, kde nestačil na Tampu, pozdějšího vítěze. Jen na okraj, v play off 2020 vyřadili Islanders i Washington. Barry Trotz totiž zná recept na úspěch.

Vyžaduje velkou moc, chce, aby měl tým, který ho do písmena poslechne. Jeho nadřízený, generální manažer Lou Lamoriello, není samozřejmě vůbec proti, podobný styl má rád. „Když všichni plní své úkoly, tak týmovým pojetím se toho dá dokázat opravdu hodně,“ přibližuje Trotz svůj pohled na hokej.

Taky s Pittsburghem platilo, že soupeř měl větší hvězdy. Sidney Crosby je fenomén, Jevgenij Malkin je individuálně pořád hodně nahoře, před play off Penguins přivedli zkušeného Jeffa Cartera. Nestačilo to. Islanders už mají za tři roky dokonale nabiflovaný Trotzův play off hokej. „Asi jsem tohle říkal každému týmu, který jsem trénoval: Chceš dojít někam rychle? Jdi sám. Chceš dojít daleko? Jdi s celým týmem. A tahle parta věří ve svoji vlastní sílu, sílu celé skupiny,“ lebedil si po postupu do druhého play off Trotz.

Islanders jsou zase o něco silnější než v minulé sezoně. Klasicky mají hodně silné brankoviště, tandem Semjon Varlamov (zářil v základní části) + Ilja Sorokin (hvězda v play off) je brutální kalibr. Postupně se ale podařilo tým doplnit o zkušené útočníky Kylea Palmieriho a Travise Zajaca. Minulý rok takhle přišel třeba zase nenápadný poklad Jean-Gabriel Pageau. Zlepšují se Anthony Beauvillier, Mathew Barzal, nahoru se hrne Oliver Wahlstrom. Kdo by dnes potřeboval Johna Taveres? „Myslím, že můžeme dokázat opravdu velké věci,“ usmál se Trotz. V dalším kole bude jeho soubor do sítě chytat Pastrňáka a spol. Boston se má na co těšit.