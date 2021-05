Talent, který umí změnit hru. NHL velebí Nečase za individuální parádu

Český šikula Martin Nečas při parádní individuální akci objíždí bránu s cílem zasunout puk do prázdné brány • nhl.com

Český útočník Martin Nečas uchvátil NHL parádní individuální akcí v play off • koláž iSport.cz

Zatímco se trenér na lavičce skoro až modlil ve zvrat, božský Márty ho vyslyšel a zakročil. Po pátém duelu play off NHL mezi Carolinou a Nashvillem, který Hurricanes vyhráli 3:2 v prodloužení, zámoří opěvuje českého útočníka Martina Nečase (22). Hokejový pan hračička dvěma nádhernými trefami významně pomohl svému týmu přiblížit se k postupu do dalšího kola. Ze zručnosti hvězdy utkání žasl hlavně uklidněný kouč Rod Brind´Amour.

„Hurikánům“ ze Severní Karolíny spadla obrovská kamenná zátěž z hokejek. Po ztrátě vedení 2:0 na zápasy kvůli dvěma porážkám v prodloužení s Nashvillem, v nichž favorita série Centrální divize deptal především finský fantom Juuse Saros v bráně, Carolina konečně našla recept na úspěch. Na vytrvalého soupeře zabrala speciální ingredience v podobě úspěšných ofenzivních kousků Martina Nečase , kterými odemkl ohromně těsnou obranu Predators.

„Má očividně velký talent a našel způsob, jak nás dostat do pohybu. Predators odvedli dobrou práci, když všechno ucpali. Těžko jsme se dostávali před jejich bránu, těžko jsme tvořili. My jsme ale měli takový talent, který dokáže změnit hru," řekl po utkání útočník Jordan Staal, autor vítězného gólu v čase 62:03 na adresu stále mladého českého parťáka.

Už první gól rodáka z Nového Města na Moravě musel lahodit zaplněné PNC Areně. Nečas před zraky v současné době až neuvěřitelných 12 tisíc diváků (!) vyslal na Sarose během přesilovky dvě takřka stejné dělovky – první neprošla, druhá už ano. Na pravou delikatesu od odchovance žďárského hokeje si ale musela Carolina ještě počkat do závěru třetí třetiny. Ještě předtím se blíže k obratu v sérii přiblížil Nashville, který znovu vedl po druhé trefě forvarda Jakova Trenina.

Už tak napruženého trenéra Hurricanes Brind´Amoura ve 32. minutě ještě více rozpálil neuznaný Staalův gól po úspěšném využití trenérské výzvy soupeře (podle zámořských médií první v sezoně). Bývalý vynikající útočník na lavičce měl následně hráčům sdělit, aby si uvědomili, že za takového stavu jim uniká sezona. „Říkal nám, že se náš rok chýlí ke konci. Buď toho využijeme, nebo všechna ta práce, kterou jsme udělali, přijde vniveč," prozradil obránce Jacob Slavin.

Brind´Amourův proslov evidentně silně zapůsobil na Nečase. Sedm minut před koncem třetí třetiny prosvištěl od vlastní brány kolem domácí střídačky, na níž zarudlý kouč nervózně chodil sem a tam, parádně oblafnul v cestě stojícího Filipa Forsberga a po objetí brány geniálně zasunul puk do brány.

Český šikula nádhernou individuální akcí, kterou v minulosti bavil i fanoušky Komety, dostal tribuny do extáze a zařídil zvrat v utkání. „Nejdřív jsem určitě hledal někoho jiného. Měl jsem ale docela rychlost a všiml jsem si, že Saros je od pravé tyčky pěkně daleko. Viděl jsem v tom příležitost. Naštěstí to fungovalo," popisoval Nečas svůj parádní gól, který s velkou úlevou chválil i kouč Brind´Amour.

„Určitě máme talent a každých sedm nebo osm zápasů soupeř dostane jeden z těch Nečasových gólů. Talent nás dostal zpátky do hry. V podstatě díky sólo akci jsme se vrátili zpátky, abychom měli šanci vyhrát zápas," hodnotil trenér Caroliny akci českého reprezentanta, jenž v pátém zápase série vstřelil první dva góly v nynějším play off. O postupu do dalšího kola mohou Hurricanes rozhodnout v noci ze čtvrtku na pátek (3:30 SEČ). Predators se však doma jen tak nevzdají.