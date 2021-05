Pastrňák exkluzivně: Překonat Orra? Velká pocta! Mluvil o porodu i MS

Po každém tréninku maže k telefonu. Tak už? Kanonýr David Pastrňák, nejlepší střelec minulé sezony NHL, každým dnem spolu se švédskou přítelkyní Rebeccou Rohlssonovou čekají narození syna. „Hokejista? Ne, spíš fotbalista. Už mám pro něj kopačák,“ směje se do telefonu. Zrovna jel v Bostonu do haly. V exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium rozebíral nejenom očekávaný porod, ale i české vystoupení na šampionátu a radost z toho, že překonal legendárního obránce Bobbyho Orra. A s kým se mu hraje nejlíp?

Čtyřikrát v řadě vyhrál Zlatou hokejku, naposledy byl oceněný jako Sportovec roku. Snajpr z Bruins si udržuje svůj obvyklý standard i přesto, že sezonu začal později a místo pořádné přípravy rehabilitoval po operaci kyčle. „Takže to pro mě byla nová zkušenost, musel jsem víc poslouchat svoje tělo,“ tvrdí 25letý útočník, jenž pomohl v prvním kole play off přemoct Washington. Teď stojí v cestě New York Islanders, kteří zdolali Pittsburgh.

Jak jste doma prožívali česko-švédský zápas na šampionátu?

„No, byl to boj! Rebi u nás měla maminku, takže na mě byly dvě. (smích) Byla to přesilovka, velký nervy, ale nakonec super, že to klukům vyšlo.“

Jsou tyhle zápasy u vás vždycky vypjaté?

„No jasně, jsou to pro nás vyšperkovaná derby. Každý je pochopitelně hrdý na svoji zemi! Jsme sportovní blázni, sledujeme všechno možné. Rádi se o něco vsadíme, třeba kdo uvaří večeři. Tentokrát to byl super důležitý mač, takže mám radost, že jsme to v Rize zvládli.“

Co vůbec říkáte na dosavadní průběh turnaje?

„Nechci to moc hodnotit, viděl jsem vlastně jenom jeden zápas – až s těmi Švédy. Předtím mi to kvůli časovému posunu nevyšlo. Naštěstí jsme to zvládli. Moc klukům i dál držím palce, fandím jim. Věřím, že je tohle nakopne a dotáhnou to až k medaili.“

Nedávno jste oslavil pětadvacáté narozeniny, už se asi těšíte na dárek, co?

(usměje se) „No jasně! Blíží se to. Moc se s Rebekou těšíme, může to být každým dnem.“

Takže jste neustále na telefonu?

„Ano. Přeci jenom je to pro nás první dítě. Hlavně doufám, že všechno bude v pořádku.“

Dával vám spoluhráč David Krejčí, otec dvou dětí, cenné rady?

„Poradil mi praktické věci, co si pořídili oni. Ale spíš jsme vzpomínali na to, že když jsem přišel před sedmi lety do Ameriky, akorát čekal první mimčo. No a podívejte se, jak to rychle uteklo… Teď už i já budu táta! (smích) Život letí jako blázen. On má dvě krásné děti, první dcera už tady řádí na dětských klouzačkách, roste jako z vody. I jeho malej je super. A ještě si vybavuju, že jsme stavěli pro Elinku první postýlku. Takže jsem mu říkal, že ji musí seskládat i pro to naše mimčo.“

A poslechl?