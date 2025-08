Los pohárů ONLINE: Plzeň zná cestu do LM, Olomouci hrozí Kodaň. Na řadě Sparta a Baník

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Hned čtyři české kluby se v pondělí dozvídají možné soupeře pro 4. předkolo evropských pohárů. Pokud Plzeň přejde přes Rangers, v boji o Ligu mistrů vyzve lepšího z dvojice Salcburk - Bruggy. Olomouc bude o postup do Evropské ligy hrát s poraženým z dvojzápasu Malmö - FC Kodaň. A Sparta s Baníkem vyhlížejí případné soky pro Konferenční ligu. ONLINE přenosy z losování všech tří soutěží sledujte na iSportu.

Liga mistrů

Plzeň nejprve ve 3. předkole čekají Rangers, začíná se už v úterý ve Skotsku. Pokud Viktoria postoupí, utká se s vítězem duelu Salcburk - Bruggy. Dvojzápas by Viktoria rozehrála 19., nebo 20. srpna doma, k odvetě by nastoupila o týden později venku.

Plzeň před závěrečným předkolem nemistrovské části měla na výběr jen ze dvou možností. Los k ní byl přívětivý a přisoudil jí zřejmě hratelnější variantu. Viktoria se vyhnula papírově silnější dvojici Nice - Benfica Lisabon.

Anketa Postoupí Plzeň do hlavní fáze Ligy mistrů? Ano Ne Přihlásit se

Plzeň na úvod kvalifikace ve 2. předkole v minulém týdnu vyřadila Servette Ženeva a zajistila si tím start v podzimní hlavní části pohárů. Druhý celek minulé sezony české nejvyšší soutěže usiluje o pátou účast v základní fázi Ligy mistrů, z nemistrovské „větve“ nicméně ještě nikdy do hlavní části nepostoupil. V případě vypadnutí s Rangers přejde Viktoria rovnou do ligové fáze Evropské ligy.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 19. a 20. srpna, odvety 26. a 27. srpna):

Nemistrovská část:

Glasgow Rangers/Viktoria Plzeň - Salcburk/FC Bruggy

Feyenoord Rotterdam/Fenerbahce Istanbul - Nice/Benfica Lisabon

Mistrovská část:

Ludogorec Razgrad/Ferencváros Budapešť - Škendija Tetovo/Karabach

Lech Poznaň/Crvena zvezda Bělehrad - Dynamo Kyjev/Pafos

Bodö/Glimt - Sturm Štýrský Hradec

Celtic Glasgow - Kajrat Almaty/Slovan Bratislava

FC Basilej - Malmö/FC Kodaň.

Evropská liga

Olomouc se ve 4. předkole Evropské ligy utká s vyřazeným ze soubojů švédského Malmö s FC Kodaň z 3. předkola Ligy mistrů. První zápasy se budou hrát 21. srpna, odvety o týden později. Hanáci začnou na hřišti soupeře.

Olomouc si díky vítězství ve finále MOL Cupu nad Spartou zajistila podzim v pohárové Evropě. Vstoupí rovnou do play off o Evropskou ligu, v případě vyřazení se přesune do ligové fáze Konferenční ligy.

Anketa Postoupí Olomouc do Evropské ligy? ANO NE Přihlásit se

Před losem byla Sigma nenasazená. V pohárech je po sedmi letech, v srpnu 2018 ve 3. předkole Evropské ligy vyřadila Kajrat Almaty, ale poté nestačila na favorizovanou Sevillu.

Oba severské týmy se v poslední době v pohárech často utkávají s českými soupeři. Švédský mistr loni v play off Ligy mistrů dvakrát podlehl Spartě 0:2, poté v základní fázi Evropské ligy remizoval 2:2 na Slavii. Naopak dánský šampion Spartu v létě 2023 z předkola Ligy mistrů vyřadil. Před rokem narazil na Baník Ostrava v kvalifikaci o Konferenční ligu, po výsledcích 1:0 a 0:1 postoupila Kodaň na penalty.

Konferenční liga

V osudí jsou Sparta a Baník, oba kluby ale nejprve musejí zvládnout 3. předkolo. Pražany čeká Ararat-Armenia, Ostravany Austria Vídeň. Pro los play-off je Sparta nasazená, Baník nikoliv. Mužstvo trenéra Briana Priskeho může potkat například PAOK Soluň nebo týmy ze severu Evropy. Baníku hrozí Alkmaar, Anderlecht či španělské Vallecano.