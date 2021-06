Buffalo se raduje, získá jedničku draftu. Jak dopadl v loterii Seattle?

Akt, k němuž se upírají zraky klubů, ale i fanoušků, zná svého vítěze. Jednička letošního draftu NHL poputuje do Buffala. Rozhodla o tom již tradiční loterie. Sabres byli s 16,6% šancí na zisk první volby hlavním favoritem. Úvodní možnost slavnostního volení nováčků bude mít celek, jehož dres oblékali v minulosti například Dominik Hašek, Richard Šmehlík či Václav Varaďa, počtvrté v historii.

„Buffalo Sabres si jako jedničku draftu vybírá…“ nějakou podobnou větu uslyší fanoušci hokejového kolotoče NHL 23. července. O tom, že první volbu bude mít právě celek trenéra Dona Granata, rozhodla draftová loterie, která proběhla v noci ze středy na čtvrtek českého času.

„Je to skvělý okamžik pro naši organizaci. Máme za sebou z mnoha ohledů složitý rok, ale teď jsme tady. Jsme nadšení a hrdí, že máme možnost tohoto výběru,“ pronesl generální ředitel Buffala Kevyn Adams.

Naposledy brali Sabres jedničku v roce 2018, tehdy zvolili obránce Rasmuse Dahlina. Volba to byla zdařilá. Přestože se Buffalo trápí, dnes jednadvacetiletý Švéd nasbíral za tři sezony ve 197 utkáních, do nichž nastoupil, 107 kanadských bodů (18 gólů, 89 asistencí).

Koho celek, jenž v uplynulé sezoně získal v 56 zápasech pouhých 37 bodů, nejméně z celé soutěže, zvolí? Mezi favority jsou pasováni podle NHL Central Scouting obránce Owen Power či útočník Kent Johnson, Kanaďané z University of Michigan. Ale také Američan Luke Hughes, mladší bratr Quinna hrajícího za Vancouver a Jacka, který obléká dres New Jersey. Z evropských hráčů je aspirantem na nejvyšší příčky William Eklund, útočník ze Švédska (Djurgardens).

„Na tomto draftu je vzrušující, že je tu mnoho hráčů, které je třeba sledovat a zabývat se jimi. Opravdu moc se už těším na setkání s našimi zaměstnanci a debaty o tom, koho přivést. Je hezké mít první volbu, protože víte, že hráč, pro kterého se rozhodnete, bude váš,“ řekl Adams.

Loterie určila také to, že po Buffalu půjde na řadu nováček NHL, celek Seattle Kraken, který vstupoval do osudí až s třetí nejvyšší procentuální šancí na post jedničky (10,3 %, stejně jako čtvrté New Jersey). „Jsme za tento výsledek rádi. Tým budujete od kostry, takže brankáře, obránce, a centry… Budeme se rozhlížet po tom, kdo pro nás bude nejlepší,“ uvedl generální ředitel Seattlu Ron Francis.

Krakeny posunul los před Anaheim, který bude brát trojku draftu. Ducks tak stále čekají, kdy se na ně usměje štěstí, jelikož v historii ještě nikdy nevybírali jako první. „Pro nás a naše fanoušky je zklamání, že jsme nezůstali mezi prvními dvěma volbami. Ale na druhou stranu i tak je to poprvé za 16 let, co máme příležitost provést výběr mezi první pětkou,“ uvedl generální manažer Anaheimu Bob Murray.