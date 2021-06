Z bídy ke zlatu. Kanada znovu ukázala: Nás nikdy neodepisujte!

„Jako fanoušek finského hokeje jsem zklamaný. Přál jsem to Finům. Na druhou stranu Kanada předvedla obdivuhodný počin, když se málem ani nedostala do čtvrtfinále. Kanaďané mají ve svém středu vítěze. Mladé hokejisty v Kanadě opatrují a vychovávají tímto stylem. Jejich mládežnický hokej má úspěchy a jejich hráči si tak věří. Mají to v sobě. Líbilo se mi, že tam hráli dva hráči ročník 2002. Co si z mistrovství světa v Lotyšsku mohou odnést Češi? Potvrzení skutečného stavu. Nelíbí se mi status quo posledních let, kdy z mistrovství přijíždíme s výsledkem, který není na juchání, ani na tragédii. Za posledních deset let bylo na velkých turnajích ve hře sto medailí, z nichž český hokej získal jen tři. Je to důkaz skutečného stavu, že statisticky jasně patříme mezi země druhého sledu. Pozici mezi velmocemi jsme ztratili.“