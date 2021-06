Zdravý Kučerov dráždí, ale NHL dala jasný verdikt: Vše podle pravidel

Hokejisté Bostonu prohráli šestý duel play off NHL na ledě New York Islanders 2:6 a skončila jim sezona • Reuters

Od začátku play off dráždí Tampa celou NHL. Dokonalostí? Dobrým hokejem? Taky, ale hlavně číslem 98,8. To je suma v milionech dolarů, která vyjadřuje její platové náklady na sezonu. Limitem je přitom částka 81,5 milionu. Obhájci Stanley Cupu jdou na ruku pravidla, díky nim mohla hrát celou sezonu bez Nikity Kučerova, který naskočil až do vyřazovacích bitev. Tady se totiž platový strop už neřeší. Ale v prvním semifinále tenhle stroj zaskřípal, prohrál 1:2.

Hlavní hvězda Tampy musela před sezonou na operaci kyčle a vynechala celou základní část. V play off už Nikita Kučerov fit, hraje. Nebo spíš válí, to je lepší termín. „Prohráli jsme s týmem, který je 18 milionů nad povoleným limitem, nebo kolik to vlastně je,“ procedil znechuceně obránce Caroliny Dougie Hamilton, když Tampa vyhrála na zápasy 4:1.

Semifinále proti New York Islanders je zase jiný příběh. Ale finanční téma se kolem něj stejně pořád line. V základní části neměl Kučerov ani zápas, v play off je nejproduktivnějším hráčem (19 bodů) a Lightning jsou najednou 17,3 milionu nad platovým maximem. Za normální situace by si takhle silný tým dovolit nemohli, ale když smlouva ruské hvězdy na 9,5 milionu šla do akce až v play off, z pohledu řádů je vše v pořádku. Tampa je i díky tomu silnější.

„Nejsem odborník na platový strop, jsem trenér,“ odvětil trenér Islanders Barry Trotz na otázku, jestli se mu počínání soupeře nezdá za hranou. „Řeknu vám jenom, že Kučerov je opravdu výjimečný hráč a jeho schopnosti se vymykají všem tabulkám. Umí skvěle skrývat svoje myšlenky, a jak se dovede uvolnit? Jeho hokej nabízí tolik nebezpečných aspektů, on je jednou z největších superhvězd v naší lize,“ pronesl jen.

V prvním zápase se jeho týmu povedlo strčit hvězdu do pytle, ať nezáří tolik. Přihrála jen na gól, který znamenal snížení na konečných 1:2 z pohledu Tampy. První čárku si připsali Islanders. Liga celý případ prošetřovala, stejně jako se zaměřila na další hráče, které kluby umístily na „Listinu dlouhodobě zraněných hráčů“. NHL zkoumala, jestli třeba na seznamu hokejistů, jejichž plat se nepočítá pod strop, není někdo zdravý. Verdikt? Vše v pořádku, liga třeba řešila časový harmonogram rekonvalescence, jestli se data uměle nenatahovala. Shledala, že ne. Kučerov se měl léčit 5 měsíců a zvládl být zpátky dřív. V pořádku. Jen klika pro Tampu, která vše využila.

„Vím, že liga celý ten případ vyšetřovala, my musíme být schopni zdůvodnit operaci, dobu rehabilitace, povolení k návratu do hry. Tím ostatní ujistíte, že vše proběhlo podle pravidel. Takové karty jsme dostali a vypořádali se s nimi,“ uvedl generální manažer Tampy Julien BriseBois. „Já si žádná pravidla navíc nevymyslel, jen jsem musel podstoupit zákrok. Neudělal jsem nic schválně,“ přidal Kučerov.

Takže první bitva? Islanders dokázali strčit do nejnadupanějšího stroje NHL klacek. Zasekl se. Jenže pořád to nemusí nic znamenat. Když máte sebevědomí a kvalitu, je jen nemilé prohrát první zápas a to je taky asi všechno. Tampa stejnou věc zažila v loňském play off dvakrát. Nejdřív v semifinále konference s Bostonem. Reakci měla extrémně silnou, čtyři výhry v řadě, pozdravujte v brlohu, Medvědi! Utkání číslo jedna jí pak nevyšlo ani ve finále Stanley Cupu proti Dallasu, odpověděla třemi výhrami v řadě a nakonec získala pohár za zápasové skóre 4:2.

„Nepanikaříme, nic takového, ale uvědomujeme si, že to bude hodně těsná série. Jeden odraz vás může stát celý zápas,“ v tomto duchu pronesl i kapitán Steven Stamkos. Právě jeho špatná nahrávka přes střed hřiště nakopla brejk, ze kterého šli Islanders do vedení. „Tohle jsou situace, kdy musím být lepší,“ nevytáčel se.

Islanders nedávali svému soupeři klid, jak dokázali otravně napadat a vyrážet do brejků. Když se Tampa usadila v jejich třetině, tak byl vidět klasický obrázek: nikoho nepouštět k bráně a tlačit všechny k mantinelům. „Víme, kdo jsme a musíme hrát tímhle způsobem, jak jsme předvedli. Pro naše sebevědomí je tohle dobré, nejde o žádnou senzaci, nebo nějaké zjevení,“ pronesl po zápase kouč Trotz. „Islanders dělají svoji práci velmi dobře. Tohle jsme čekali a teď jsme to viděli i v praxi. Je na nás, abychom všechno rozebrali,“ přidal jeho protějšek Jon Cooper z Tampy. Příště bude jeho tým lepší? Čekejte to. Hlavně bacha na Kučerova.

Nejlépe placení hráči

Tampa Bay NY Islanders Nikita Kučerov - 9,5 Mathew Barzal - 7 Andrej Vasilevskij - 9,5 Brock Nelson - 6 Steven Stamkos - 8,5 Nick Leddy 5,5 Victor Hedman - 7,87 Jordan Eberle - 5,5 Ryan McDonagh - 6,75 Jean-Gabriel Pageau, Josh Bailey, Ryan Pulock, Semjon Varlamov - 5

(v milionech dolarů)