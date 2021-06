Boston stárne. Exploze ho teprve čeká, střelecky stíhá jen Marchand s Pastou

Hokejisté New York Islanders srovnali sérii s Bostonem v 2. kole play off NHL na 1:1 na zápasy • ČTK / AP / Winslow Townson

David Pastrňák si v druhém utkání play off proti New York Islanders připsal jednu asistenci, Boston ale prohrál v prodloužení • Reuters

Hokejisté Bostonu prohráli šestý duel play off NHL na ledě New York Islanders 2:6 a skončila jim sezona • ČTK / AP / Frank Franklin II

Loni překvapivě vymetli Washington, letos vyřadili Boston. New York Islanders se podruhé za sebou probili do semifinále Stanley Cupu. Znovu si to rozdají s Tampou, která loni Pohár vybojovala. Bruins nad nimi ve druhém kole vedli 2:1 na zápasy, soupeř však sérii třemi výhrami otočil. David Pastrňák (0+1) a David Krejčí (0+2) přispěli ve středečním šestém zápase asistencemi, po výbuchu 2:6 pro ně však sezona končí.