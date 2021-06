Play off NHL ONLINE: Tampa se v bitvě o finále přesouvá na led Islanders

Bitva o postup do finále Stanley Cupu pokračuje v New Yorku. Hokejisté Tampy Bay se po domácím vyrovnaném dvojzápase stěhují za stavu 1:1 na zápasy na hřiště Islanders, kde by se rádi přiblížili o něco blíž k obhajobě loňského triumfu v NHL. Na první výhře Lightning v sérii se významně podíleli Češi (útočník Ondřej Palát i obránce Jan Rutta 1+0). Výběr kouče Barryho Trotze však proti našlapanému soupeři umí hrát a domácí led rozhodně nedají zadarmo. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz!