Tohle je Tampa! Talentovaná parta, která poznala Gretzkyho bolest

Talent není všechno, klíčové je najít způsob, jak vyhrát. Takhle se prezentuje Tampa od fatálního selhání v roce 2019. Vzpomínáte? Král základní části narazil na Columbus a padl 0:4 na zápasy. V organizaci nenastala panika, žádné velké propouštění a vyhazovy trenérů. Byla to lekce. Talentu určitě Lightning nemají méně, jen se naučili vyhrávat, zvládat velké bitvy. Teď to předvedli zase, v sedmém zápase porazili Islanders 1:0 a v pondělí jim začne druhé finále Stanley Cupu v řadě.

Od roku 1999 se povedlo obhájit výhru ve Stanley Cupu jen jednou, před čtyřmi lety Pittsburghu. Jde o extrémně těžkou disciplínu, potřebujete nasbírat 16 výher, vyřadit čtyři soupeře. Tampa je teď blízko, aby si dala repete. Úřadující šampion zvládl velkou bitvu číslo 7 proti New York Islanders a z pondělí na úterý rozjede finále s Montrealem.

„Zase to bude přetahování, rovnou můžeme navázat na sérii s Islanders,“ řekl kapitán Steven Stamkos. „U nás je to hlavně o týmu, když je to důležité, umíme ze sebe vymáčknout to nejlepší,“ chválil po výhře 1:0 svůj tým brankář Andrej Vasilevskij.

Na něm záleželo extrémně, sice měl jednou kliku, když Beauvillier trefil tyč, ale jinak zářil. Klasicky, jak on to v klíčových zápasech umí. V letošním play off platí, že když Tampa postoupila, Vasilevskij bránu zamkl, vždycky v poslední bitvě vychytal nulu. Tuhle bilanci vlastně můžete posunout ještě dál, až k finále 2020, tam závěrečnou bitvu taky zvládl bez gólu.

„Je zatraceně těžké v téhle lize uspět a dojít až pro Stanley Cup. Před rokem jsme si dokázali, že se dalo uspět třeba několika různými způsoby, ale stejně nakonec rozhodla mentalita válečníků, kterou tahle skupina má,“ pronesl trenér Jon Cooper.

Teď ji musela Tampa předvést zase. Ne krásu, ne velké finesy. Disciplinované Islanders potřebovala v zápase číslo sedm vyloženě přetlačit. Řeknete si, že Islanders měli sice jen 18 střel? Pak ale musíte dodat, že 21 dalších Tampa zblokovala! „Pro nás je tohle obrovské vítězství,“ dodal Cooper.

Před rokem, když se stejným soupeřem bojovali Lightning taky v semifinále, pustil Cooper svému týmu motivační video. Skončila taktická příprava a kouč zapnul hráčům krátký film, kde Wayne Gretzky mluvil o tom, co zažehlo jejich dynastii v Edmontonu.

Ne, nebyl to žádný rekord. Ani příchod výjimečného hráče. Už vůbec ne sestavení jednoho dělového útoku. To tajemství byla porážka ve finále Stanley Cupu 1983. Gretzky v dokumentu mluví o tom, že když on, Mark Messier a Paul Coffey procházeli kolem šatny New York Islanders, neviděli gejzír radosti a hektolitry šampaňského. Viděli pomlácené hráče, kteří měli po celém těle pytle s ledem, viděli bolest. Jen si to představte, měli před sebou partu, která Stanley Cup vyhrála počtvrté v řadě a Oilers sfoukla 4:0 na zápasy - a byla takhle rozbitá.

Gretzky v základní části posbíral 196 bodů (o 72 víc než druhý Peter Šťastný), produktivitu play off ovládl 38 body v 16 zápasech, a stejně se na vrchol dostal soupeř. Ale po porážce v roce 1983 došlo Oilers, že aby opravdu vyhráli, musí ze sebe vymáčknout víc než jenom super hokej. V příštích sedmi letech vyhrál Edmonton pětkrát Stanley Cup.

Přesně tenhle příklad chtěl dát Tampě před rokem i Cooper. Vidíte? V roce 2019 jste byli skvělí hokejisté, ale vyřadil vás Columbus. Teď máte víc talentu než Isladners, ale stejně vás mohou poslat domů, když nepůjdete na hranu. Lightning tuhle zprávu pochopili, úporného soupeře vyřadili a došli si pro pohár. Teď to samé dokázali zase, v sedmém utkání porazili Islanders a jdou do druhého finále po sobě.

Když pak slyšíte, jak mluví Ryan McDonagh, cítíte, jak cestu bolesti tým zná, čeká ji a dovede se na ni nachystat: „Jsme dohromady už docela dlouho, procházíme spolu vzestupy a pády, ne vždycky je to ten dokonalý příběh, jaký byste si přáli. Krása týmového sportu ale spočívá v tom, že táhnete všichni za jeden provaz, když přijdou ty nejhorší okamžiky, procházíme jimi společně. Všichni si moc dobře uvědomujeme, co je na konci, čím si musíme projít, že je potřeba zvládnout všechny ty těžké bitvy, abyste dostali možnost hrát o Stanley Cup,“

Taky kouč Cooper ví, co pod svýma rukama má: „Touhle cestou si už naše parta prošla. Je to opravdový tým, kde hraje jeden za druhého, uvědomuje si tyhle výjimečné okamžiky, umí s nimi pracovat.“ Teď čekají na vítěze nadšení Canadiens.

Program finále Stanley Cupu Tampa-Montreal 29. června, 2:00 Tampa-Montreal 1. července, 2:00 Montreal-Tampa 3 července, 2:00 Montreal-Tampa 6. července, 2:00 Tampa-Montreal 8. července, 2:00 Montreal-Tampa 10. července, 2:00 Tampa-Montreal 12. července, 1:00

