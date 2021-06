Finále NHL ONLINE: Začíná boj o Stanley Cup! Tampa hostí Montreal

Ondřej Palát se podílel gólem na drtivé výhře Tampy Bay nad New York Islanders 8:0 • ČTK / AP / Chris O'Meara

Vrchol hokejové sezony v zámoří konečně nadešel! V noci z pondělí na úterý začíná finále play off NHL. Úřadující šampioni z Tampy Bay s českými hokejisty Ondřejem Palátem a Janem Ruttou se po roce znovu dostali do bitvy o Stanley Cup, jenž touží opět vyhrát, tentokrát proti Montrealu. Canadiens si finálovou účast vybojovali po dlouhých 28 letech (!), o motivaci do boje s Lightning tak mají víc než dobře postaráno. ONLINE přenos 1. finálového utkání sledujte na iSport.cz!