Velký přehled: koho si týmy v NHL chrání a po kom může Kraken sáhnout

Rozšiřovací draft NHL, v němž vybere do svých řad hráče z třiceti týmů nováček Seattle Kraken, se blíží. Pouze Vegas Golden Knights se „nabídka“ hráčů netýká. Mužstva uzamkla hokejisty, které chtějí chránit, zbylí jsou k dispozici pro volbu. Kdo dres nemění a jaké zajímavé možnosti se Seattlu nabízejí? A kteří Češi se mohou stát součástí nové organizace?

Mezi hráči Buffala, z nichž Seattle bude moct vybírat, zůstávají ale například zkušený útočník Kyle Okposo či Zemgus Girgensons z Lotyšska, kterého před šesti lety fanoušci překvapivě katapultovali do zápasu All Star. Alternativou může být i obránce Colin Miller , jenž si expanzní draft už zažil, když jej volili z Bostonu Vegas.

V Carolině bude k mání silná brankářská dvojice, spolu s Čechem Petrem Mrázkem je nechráněný i jeho kolega Jeremy Reimer . Zajímavé jméno se nabízí do útočných řad v podobě Nina Niederreitera . Avšak ještě větší eso je k dispozici směrem do defenzivy v podobě Dougieho Hamiltona .

Variantou, o které se hodně hovoří, že by ji Seattle mohl využít z Chicaga, je obránce Nikita Zadorov . Spolu s ním jsou mezi nechráněnými hráči také například Vinnie Hinostroza , který v 17 zápasech v minulé sezoně za Blackhawks zaznamenal bilanci 4+8. Ale k mání je třeba i Brandon Pirri , jenž pomohl Kanadě k titulu světových šampionů.

I v Columbusu bude volba Seattlu pravděpodobně směřovat do útočných řad. Nejzajímavější možností se jeví Max Domi . Volný je ale také například Michail Grigorenko , kterému ovšem končí smlouva.

Mezi hráči k mání z Dallasu naleznou Krakeni i jedno české jméno, útočníka Matěje Stránského . Varianta se zde jeví ale i mezi tyče, nechráněný je totiž 34letý Ben Bishop . Do obrany zase například může vedení Seattlu sáhnout po Slovákovi Andreji Sekerovi .

Zajímavé možnosti nabízí pro Krakeny Edmonton. Ať už směrem do defenzivy, kde může Seattle sáhnout po Adamu Larssonovi či Oscaru Klefbomovi , ale i do útoku, kde je volný James Neal či Dominik Kahun .

Na Floridě se zabydlel, český obránce Radko Gudas ale nyní může zažít další stěhování. Patří totiž mezi nechráněné hráče. Pravděpodobně k tomu ale nedojde, Seattlu se totiž nabízejí možnosti do útoku v podobě Franka Vatrana, Noela Acciariho či Alexe Wennberga .

Také v Los Angeles může Seattle sáhnout po českém zástupci. K dispozici je Martin Frk . Velké jméno je k mání mezi brankáři, a to 35letý Jonathan Quick . Nabízí se také obránce Olli Määtä .

Bude zajímavé sledovat, kam Seattle sáhne v Minnesotě. Půjde o slibné varianty do obrany v podobě Iana Colea či Carsona Soucyho , nebo zaloví v útoku a uzme Nicka Bjugstada, Victora Raska, Nicka Bonina či Marcuse Johanssona ?

Matt Duchene, Ryan Johansen či Mikael Granlund . Z útočných řad Nashvillu mají Krakeni parádní výběr. A to je k dispozici i obránce Erik Gudbranson , jemuž končí smlouva stejně jako Granlundovi. První dva zmiňovaní mají tučné dlouhodobé kontrakty.

New Jersey Devils

Chránění hráči

Mackenzie Blackwood (B)

Jonas Siegenthaler (O)

Damon Severson (O)

Ryan Graves (O)

Pavel Zacha (Ú)

Miles Wood (Ú)

Yegor Sharangovich (Ú)

Michael McLeod (Ú)

Janne Kuokkanen (Ú)

Nico Hischier (Ú)

Jesper Bratt (Ú)

Mezi nechráněnými hráči New Jersey praští do očí okamžitě jedno velké jméno. K mání pro Krakeny je obránce P. K. Subban, jedna z velkých osobností NHL. Volný pro výběr je také Ryan Murray či Will Butcher. Z útočníků zase například Andreas Johnsson.