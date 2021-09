Tenhle pohár sníme! Palát dostal klíč od města i sladký Stanley Cup

Cestou ze Slovenska od Erika Černáka nabral Stanley Cup drobné zpoždění. Na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí přistál vrtulník s trofejí na palubě zhruba o čtyřicet minut později proti původnímu plánu. I proto Palát na zaplněné náměstí dorazil až chvíli po jedné hodně.

„Omlouvám se, máme trošku zpoždění, ale čekali jsme na vrtulník z Košic,“ říkal Palát z pódia. „Jsem nadšený, kolik je tady lidí. Moc mě těší, že jsem konečně mohl Stanley Cup ukázat doma. O tomhle jsem snil už jako dítě, když jsem v deseti letech začal sledovat výsledky NHL.“

Fronta na podpisy a fotku s pohárem se táhla daleko za náměstí. K vidění byli i fanoušci v dresech Tampy Bay se jmenovkou Kubina na zádech. Právě Pavel Kubina ukazoval Stanley Cup ve Frýdku-Místku v roce 2004. Stavil se s ním v nemocnici, další představení měl v Ostravě a v rodných Janovicích. Postával tam tehdy i třináctiletý Ondřej Palát.

„Kdybyste mi před lety řekli, že se mi tam prohání děcko, které taky přiveze Stanley Cup, tak bych nevěřil,“ říkal bývalý zadák pro sportsnet.ca. „Abych pravdu řekl, je to takový malý zázrak.“

Podobně to vnímá i Ondřej Palát. V té době se totiž o grálu neodvážil ani snít. Když ho s Tampou vyhrál před rokem poprvé, o slávu s pohárem přišel. Sebrala mu ji koronavirová pandemie. Teď se společně s Janem Ruttou, který pohár ve čtvrtek ukáže v Písku a v Praze, konečně dočkali.

Podívat se přišel i vítkovický obránce Lukáš Kovář. „S Ondrou jsem v juniorce Vítkovic hrával, moc jsem mu to přál,“ líčil Kovář. „Byl jsem zvědavý, jak to tady bude vypadat. Viděl jsem Stanley Cup, když ho do Ostravy přivezli Richard Šmehlík a hned další rok po něm Pavel Kubina. Tehdy jsem si říkal, to je nuda, pohár je tady každý rok. A vidíte, jak dlouho jsme na další museli čekat.“

