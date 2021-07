Divoké oslavy Tampy: zničili Stanley Cup! Na lodích pařili i Palát s Ruttou

„Moc mě těší, že se můžu o radost podělit se všemi lidmi v Tampě a se svou rodinou,“ uvedl majitel Lightning Jeff Vinik pro web NHL.com. „Můj terapeut mi řekl, že si mám užívat každou chvilku. A tuhle chvíli si můžeme užít všichni společně. Je to nádherné. Stejně jako loni,“ citovala vlastníka česká verze zámořského serveru.

Tampa obhájila Stanleyův pohár po výhře 4:1 nad Montrealem. Oslavy na řece i přes nepřízeň počasí sledovaly tisíce fanoušků, hráči s rodinnými příslušníky si předávali pohár mezi sebou. Vše řídil útočník Alex Killorn, který na závěr s ruskou hvězdou Nikitou Kučerovem s pohárem předvedl divokou jízdu na vodním skútru mezi plavidly.

Triumf si užíval i útočník Pat Maroon, jenž ovládl play off NHL potřetí za sebou. „Letos to bylo určitě nejtěžší. Sezona s 56 zápasy. To, jak jsme bojovali. Jak jsme se popasovali s překážkami. Zraněními. Bylo to opravdu úchvatné,“ radoval se třiatřicetiletý Američan, jenž do Tampy přišel před dvěma lety ze St. Louis. „Proto máme lídry, jako jsou Ryan McDonagh, Steven Stamkos, Victor Hedman, Alex Killorn a Nikita Kučerov. To oni tlačí celou partu dopředu. To oni řídí tenhle autobus,“ řekl Maroon.

Už po čtvrté výhře ve finále zkušený útočník prohlásil, že věří, že dostane na soukromou oslavu pohár netradičně na dva dny za sebou. Nyní ale čeká Stanley Cup nečekaná oprava, hráči Tampy jej totiž při oslavách viditelně poničili a hokejový grál musí do „servisu“.

