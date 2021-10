Hertl o možné výměně: Spekulace neřeším. Co říká na skandály Kanea?

Zámořští experti ho často označují za nejžhavější zboží na trhu. Tomáši Hertlovi se právě rozbíhá poslední rok smlouvy. Prodlouží v San Jose kontrakt, nebo ho Sharks vymění jinam? Jako pravděpodobnější se zatím jeví druhá možnost. „Bylo by to určitě těžké loučení. Uvidíme, jak všechno dopadne, zatím to nechávám být,“ říká Hertl, který načne v NHL už svůj devátý ročník. V online rozhovoru z Kalifornie padla řeč také na další témata.

ODCHOD: Zatím nic neřeším Nejpalčivější otázka. Bude i za rok touhle dobou Tomáš Hertl oblékat dres San Jose? Spekulace říkají, že ne. Logicky jim neunikl ani sám hráč. „Když má člověk nějaké sociální sítě, tak se tomu nevyhne a vnímá to. Já se ale soustředím na to, abychom měli dobrý vstup do sezony a abych ukázal cestu těm mladým klukům, které v týmu máme, na to se člověk chystá především. Nechci se těmi spekulacemi zaobírat, každý den přináší něco nového a furt se něco píše,“ odmítá Hertl. Zároveň ale ví, že trejd může přijít kdykoli. Ve smlouvě však český útočník má klauzuli o nevyměnitelnosti. Sám tedy může případně ovlivnit, kam zamíří. „Popravdě si moc nedokážu představit, že bych odsud odcházel. Mám to tady vážně jako druhý domov, narodil se mi tady syn, znám dobře tady to prostředí. Bylo by to určitě těžké loučení, ale uvidíme, jak všechno dopadne, zatím to nechávám být.“ S generálním manažerem Dougem Wilsonem svou budoucnost zatím neřešil. „Byl jsem u něj. Bavili jsme se ale o jiných věcech, než o mně a mojí smlouvě. Ptal se mě, co říkám na tým. Chtěl mi dát najevo, že mě v San Jose chce, že jsem pro tým důležitý,“ dodal Hertl. 5,5 - Na tolik milionů dolarů si v nové sezoně přijde Tomáš Hertl. Začíná mu běžet poslední rok čtyřletého kontraktu. Český útočník Tomáš Hertl v přípravě NHL v utkání San José proti Anaheimu • Foto ČTK / AP / Jeff Chiu

AMBICE: Všichni nás zatracují Když se podíváte na sezónní prognózy expertů za oceánem, San Jose mezi favority na Stanley Cup neuvidíte. Nikde, u nikoho. Dlouho byste museli očima po papíru sjíždět níž a níž, abyste na Sharks narazili. Kalifornskému týmu se nevěří. Účast v play off by byla nečekaným úspěchem. „Všichni už nás trochu zatracují, ale já stále věřím v sílu toho týmu, vždyť dva roky zpátky jsme hráli finále Západní konference... Máme plno dobrých mladých kluků, kteří jsou u nás první nebo druhý rok. Přišli s větší silou, vervou, touhou NHL hrát. Musíme hrát s tím, že každý bod je cenný. Ono se to nezdá, ale vstup je vážně hrozně důležitý. Pak to jede rychle. A buď jste nahoře, nebo musíte dohánět. Když naberete nějakou ztrátu, těžko se to pak dotahuje,“ hodnotí Hertl. Sám má ambice nejvyšší. Z hlasu je znát, jak ho mizerné výsledky v posledních dvou sezonách ničily. „Jsem tu od toho, abych vyhrával. Chci vítězit. Když nejste v play off a nedaří se, je to hrozně náročné. Jsem strašně soutěživý, na tom se nic nemění.“ Kdyby v San Jose cítil naději na úspěch, zůstane a klidně se i finančně uskromní. „Třeba Joe Thornton v minulosti nebo teď aktuálně Gabriel Landeskog v Coloradu vzali taky trochu menší peníze proto, že cítili, že mohou vyhrát. Je to i o tom, že pak si tým třeba může dovolit další kvalitní hráče,“ doplnil. Útočník San Jose Sharks Tomáš Hertl • Foto Barbora Reichová / Sport

ČESKÝ PARŤÁK: Raška neskutečně překvapil Jeden český kamarád Tomáši Hertlovi a Radimu Šimkovi odešel. Brankář Josef Kořenář se přestěhovat do Arizony. Jenže i do další sezony bude v organizaci San Jose trio Čechů. V přípravném kempu skvělými výkony zaujal dvacetiletý útočník Adam Raška. Slova chvály pro něj měl i Hertl. „Jako hráče jsem ho neznal, ale opravdu moc příjemně mě překvapil. Rozdával hity, byl nepříjemný a dostal se protihráčům pod kůži, určitě patřil mezi naše nejlepší hráče. Slyšel jsem na něj ode všech jen samou chválu. Teď ho sice poslali dolů na farmu, ale trenér mu říkal, ať je připravený, že šanci určitě dostane, že klepe na dveře prvního týmu. Když se něco stane, povolají ho zpátky,“ poodkryl domluvu Hertl. trenér San Jose BOB BOUGHNER o Raškovi: „Je to kluk, který přesně ví, jak je potřeba hrát, aby byl úspěšný. Ví, co má dělat a plní to. Podívejte se na naši divizi, je plná tvrdých chlapů. Byť je Adam menší, dovede být hodně tvrdý.“ Český útočník Adam Raška se v přípravě NHL uvedl gólem • Foto twitter.com

NOVÝ RIVAL: Na Seattle se těším! Dvaatřicátým klubem NHL se od nové sezony stane Seattle Kraken. A San Jose čeká s tímto týmem spoustu zápasů, jelikož s nováčkem budou sdílet pacifickou divizi. „Mají tam vyhlášené fanoušky, kteří jsou známí hlavně fanděním na fotbalu. Během první hodiny prodali snad patnáct tisíc permanentek. Je to další krásné město, které do NHL bude určitě patřit. Od nás je to relativně kousek, takže se tam může vybudovat nějaká další rivalita. Strašně se těším, až tam budeme hrát. Sledoval jsem, jak skládají kádr. Nebude proti nim lehké hrát, budou nepříjemní. Jsou ale v naší divize, snad se nám proti nim bude dařit,“ doufá Hertl. Jen pro informaci: Seattle je od San Jose vzdálený 1400 kilometrů. Ano, i na takovou vzdálenost v USA vznikají derby a rivality. Startu sezony už se Hertl nemůže dočkat. „Těším se, až se zase vše rozeběhne. A hlavně to bude s diváky. Bude to mít rozhodně větší grády než před prázdnými tribunami. Pravidla spojená s koronavirem jsou navíc teď volnější, což je určitě příjemné,“ dodal. 4 - Tolik zápasů spolu v nadcházející sezoně sehrají týmy San Jose a Seattlu. Poprvé se proti sobě představí 14. prosince. Lídr Mark Giordano poprvé po 15 letech v novém dresu, Calgary vyměnil za Seattle • Foto Twitter Seattle Kraken

PŘÍPAD KANE: V týmu to neřešíme Zřejmě nejskloňovanější jméno současné NHL. Evander Kane. Sotva se známý magnet na průšvihy očistil z podezření, že sázel na vlastní zápasy, má na krku další skandál. Útočník San Jose údajně používal falešnou očkovací kartu proti covidu, což je v zemi nelegální. Po dobu vyšetřování zůstává mimo Sharks. „Vůbec tohle neřešíme. Snažíme se hlavně koncentrovat na trénink a přípravu na start ligy. Do jeho soukromí se nemotáme, nechtěl bych to rozebírat. Ani tu situaci pořádně neznáme, nevíme, co se děje. Známe jen to, co se dočteme v novinách,“ odmítl situaci blíže komentovat Kaneův spoluhráč Tomáš Hertl. Zatím tak ani není jasné, zda Kane zahájí v San Jose sezonu. „Nevíme nic, s vedením jsme o tom nemluvili. Netuším, jaká je kolem něj situace.“ nejlépe placení hráči Sharks Erik Karlsson 11,5 milionu dolarů Brent Burns 8 Logan Couture 8 Evander Kane 7 Marc-Edouard Vlasic 7 Vedení NHL nenašlo důkazy o tom, že by Evander Kane sázel na vlastní zápasy • Foto ČTK / AP / Jeff Chiu

OLYMPIÁDA: Doma mám kazetu z Nagana Ve čtvrtek oznámil český národní tým první tři hráče, kteří pojedou na únorové olympijské hry do Pekingu. Jsou nimi David Pastrňák, Jakub Voráček a Ondřej Palát. Na Tomáše Hertla se zatím nedostalo, přesto je však jasné, že pokud bude zdravý, v nominaci chybět nebude. „Reprezentovat národ pod pěti kruhy je sen. O první možnost startu na olympiádě jsem přišel kvůli zranění, člověk tam chce samozřejmě být a zažít to. Znamená to pro mě hrozně moc, doufám, že český tým udělá nějaký pořádný výsledek. Jako malý jsem měl kazetu z celé olympiády v Naganu, kde byl na konci hokej a pořád dokola jsem si to přetáčel jen na ten sestřih z hokeje. Taky bych to chtěl začít,“ hlásí s úsměvem Hertl. První jména už zveřejňují i další země. Zejména v Severní Americe už novináři rýsují, jak by mohla vypadat možná sestava Kanady a USA. „Když vidím ty náčrty… ta síla je ohromná. Mají šílené množství hráčů. My už bohužel nemáme úplně to, co bývávalo dřív. Pořád ale kvalitu máme. Nemůžeme tam jít s tím, že Kanadu rozneseme. Je to ale turnaj, porazit může každý každého. Když budeme hrát jako soudržný tým, něco se může povést.“ Soupeři Česka na ZOH 2022 Rusko Švýcarsko Dánsko Hertl v dresu reprezentace • Foto Michal Beránek (Sport)