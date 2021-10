Ovečkin pátým NEJ střelcem historie. Překonaný Dionne: Gretzky? Šanci máš

Úvodní zápas sezony ve Washingtonu se stal oslavou klubové legendy Alexandra Ovečkina. Přitom nebylo jasné, jestli je stoprocentně zdravý. V posledním přípravném zápase před týdnem si poranil levou nohu a navíc mu chyběl jeho tradiční parťák Nicklas Bäckström. „Great Eight“ ale odpočívat nechtěl a do nové sezony vletěl bilancí 2+2, čímž se v počtu gólů se 732 zásahy posunul v historických tabulkách na páté místo před Marcela Dionneho. Co na to legendární útočník a kolik gólů chybí na Jágra či Gretzkyho?

Celkově bilancí dvou gólů a dvou asistencí přispěl k triumfu nad Rangers 5:1. NHL dala fanouškům šanci poslechnout si Ovečkinovu bezprostřední reakci po brance, která skóre uzavřela. Poté co bekhendovým blafákem překonal bezmocného Alexandara Georgijeva si pořádně zakřičel až to v mikrofonu praskalo.

Když si sedl na střídačku, směrem k trenérovi, který mu přišel k pátému místu historických střeleckých tabulek gratulovat, suše prohodil: „Říkal jsem ti to.“ Kouč souhlasně pokývl a řekl, že to ví.

Nic moc okázalého, pak ale přišla připomínka od hlasatele v hale a gratulace překonaného Marcela Dionneho. Bývalý útočník Detroitu, LA Kings a také Rangers promluvil na kostce.

„Věděl jsem, že mě překonáš. Už od 700. gólu. Nejdůležitější na tom je, že máš můj respekt. Máš něco speciálního, jsi čistý střelec,“ začal bývalý útočník, jemuž se 731 góly v historickém pořadí nově náleží šesté místo.

Pak pokračoval ve výčtu dalších, kteří jsou v žebříčku před ním. „Překonáš i tvého kámoše Bretta Hulla, to je nic,“ řekl Dionne. Hull má na kontě 741 zásahů. Na třetím místě je Jaromír Jágr na čísle 766, dál pak Gordie Howe (801). „Velký Gordie přitom nikdy za svoji dlouhou kariéru nedal 50 gólů za sezonu,“ připomněl Dionne.

A první? V kanadských bodech nedostižný Wayne Gretzky má branek 894. „Wayne? Zapomeňme na to. Jiná třída. Ale šanci máš,“ povzbudil na závěr Dionne nejlepšího střelce v historii Capitals.

Po utkání pak dokonce došlo na pokec mezi The Great One a The Great Eight. „Čau Alexi, tady Wayne. Ještě jednou gratuluji, a to i ke skvělému začátku sezony pro tebe a tvůj klub,“ blahopřál nejlepší hokejista všech dob.

„Každé střídání jsi hned první u puku. To je špatné pro zbytek ligy, protože vypadáš svěžeji a silněji než minulou sezonu,“ dodal Gretzky.

Trochu matematiky na závěr. Kolik že dělá rozdíl mezi dvěma střeleckými velikány? Je to 162 gólů. Pokud by 36letý Ovečkin udržel svoji výkonnost a vydrželo mu zdraví, zvládne to ještě do čtyřicítky.