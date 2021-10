Agent o Simonovi: Peníze vůbec neřeší, chce hlavně dál žít svůj sen

V poslední sezoně působil Dominik Simon v Calgary, kde mu to hrubě nevyšlo. Říkám si, proč si ho tam brali, když mu nakonec pořádnou příležitost nedali?

„Oni o něj měli tehdy největší zájem, proto si ho brali. Ale na jednu pozici je v zámoří spousta kandidátů a Dominikovi ten závod o místo zkrátka nevyšel podle představ.“

Lituje zpětně téhle volby?

„Nelituje toho, protože ze strany Calgary opravdu šlo cítit silný zájem. A on souhlasil s touhle možností. Nicméně stává se to i jiným hráčům, že některý tým je chce a jejich systém mu nesedne. U Dominika to bylo loni, ale nyní je to úplně jiná věc.“

Pravda, vstup do ročníku v Pittsburghu nemohl vyjít líp. Vstřelený gól a výhra. Jejich zájem v létě podepsat Dominika byl největší ze všech?

„Jejich zájem byl obrovský. O čemž svědčí i to, že byl podepsán krátce po otevření trhu. Oni Dominika perfektně znají, prošel jejich systémem, jejich organizací. Vypracoval se z farmy. Strávil tam několik let. Oni vědí, co je to za hráče, co umí, co dokáže. Vědí, k čemu přesně ho na ledě využít. Pro Dominika je to parádní příležitost, vrátit se do známého týmu. Od prvního dne se tam cítí skvěle a na jeho výkonech je to znát.“

Proběhla po poslední neúspěšné sezoně konverzace na téma, že by zamířil do Evropy? Plno lidí to možná může vnímat až tak, že Dominik povstal trochu z popela.

„Já bych neřekl, že povstal z popela, to určitě ne. On je parádní hokejista a hlavně to má v hlavě nastavené správně. Jeho jediným cílem bylo pokračovat v NHL a žít si ten svůj sen dál. My, jako agenti, jsme nabídky z jiných soutěží sehnali. Měl z čeho vybírat. Utnulo se to poměrně brzy, protože jsme ze zámoří měly indicie, že o něj zájem bude. A sám Dominik dal najevo, že chce zůstat v NHL. Udělal dobře.“

Chápu správně, že finance vůbec nehrály roli ve výběru další cesty?

„Samozřejmě by finance v Evropě byly o něčem jiném. To není těžké si odvodit. Nabídky měl z bohatých soutěží v Evropě. U něj to ale není v téhle fázi kariéry o tom si vydělat víc. On chce tuhle sezonu využít ke stabilizování pozice v NHL. A věříme, že když to takhle půjde dál, tak to není jeho poslední ročník a to nejlepší ho ještě čeká.“

Osobní cíl je tedy získat kontrakt delší, než jen na další ročník?

„On ví, že musí prokázat konstantní výkonnost. To, že před rokem nepokračoval v Pittsburghu, bylo dáno tím, že měl právo na arbitráž a ta by mu přisoudila vyšší smlouvu. A protože Penguins mají málo místa pod platovým stropem, bylo jasné, že ty podmínky nebudou schopní zaplatit. Důvod proč si ho nenechali, nebyl ten, že by ho nechtěli, ale protože nebyly peníze. Zkusil si to jinde, poznal jiná místa. A cíl je nyní v Pittsburghu jasný. Na ledě říct: Já jsem Dominik Simon. Jsem platný hráč každý zápas a podávám vyrovnané výkony. Je skvěle připravený, má natrénováno a já věřím, že to dokáže.“

Já jsem s ním mluvil během loňského léta, kdy si celou organizaci Pittsburghu velmi chválil. Byla znalost prostředí hlavním důvodem, proč nyní odmítl jiné nabídky ze zámoří?

„Nabídky byly a určitě by se i objevily v dalších dnech po otevření trhu. Ale Dominik šel za tím, co cítí, dal na svůj instinkt. Nebál se dvoucestné smlouvy a udělal velice chytré a rozumné rozhodnutí.“