NHL: zraněný Mrázek či první výhra Krakenů. I čtyři góly mohou být málo

Nová sezona NHL nabírá na obrátkách. Ze čtvrtka na pátek pokračovala hned devíti zápasy a rozhodně bylo co sledovat. Smutnou premiéru za Toronto má za sebou český brankář Petr Mrázek, který kvůli zranění nedochytal duel s Ottawou (2:3). Vedlo se naopak Jakubu Voráčkovi, jehož Columbus uctil výhrou památku svého bývalého brankáře. K vidění byly i úctyhodné bodové výkony, ale například i historicky první vítězství Seattlu Kraken v NHL.

Smutný Mrázkův debut Svůj soutěžní debut v novém působišti si zajisté představoval jinak. Český brankář Petr Mrázek na první ostrý start za Toronto nebude mít dobré vzpomínky. Nejen, že hned v první třetině duelu s Ottawou lovil třikrát puk v síti za svými zády, ale po druhém dějství už se do branky nevrátil. „Nemám k tomu žádné podrobnosti. Mohu jen říct, že nebyl schopný dokončit dnešní duel,“ pravil po porážce 2:3 kouč Maple Leafs Sheldon Keefe. „Je škoda ho vidět mimo hru, chytal opravdu dobře,“ uvedl útočník Jason Spezza. Prvopočátek problému přišel nejspíše v polovině 34. minuty při zákroku proti střele, kterou na českého gólmana vyslal Drake Batherson. Mrázek ale pokračoval. V poslední sekundě druhé třetiny zakročil proti střele Victora Meteho, po které už jen pomalu vstal a sám odjel směrem ke střídačce, nicméně se kymácel. Podle zámořských médií by se mělo jednat o problém s třísly.

Když čtyři trefy nestačí Předvedl parádní představení. Útočník Detroitu Tyler Bertuzzi se vrátil po zranění a hned se blýskl v zápase proti obhájcům Stanley Cupu z Tampy Bay čtyřmi góly. Ani to ale Red Wings nestačilo k tomu, aby zvítězili. Ještě na začátku 54. minuty přitom vedli 6:3. Nakonec ale po gólu Ondřeje Paláta, jeho druhém v utkání, padli 6:7 v prodloužení. „Bylo skvělé být zpět a mít fanoušky v zádech přímo na stadionu. Je to ale těžká prohra, udělali jsme mnoho chyb,“ uznalo 26leté křídlo.

Historická výhra Krakenů Po krásné předzápasové show ve Vegas jim to ještě nevyšlo. Ve svém druhém utkání v NHL ale už se hokejisté Seattlu Kraken dočkali. Nováček vybojoval na ledě Nashvillu své první vítězství v soutěži. Už navždy tak bude v historii klubu zapsáno, že gól Brandona Taneva do prázdné branky v čase 58:39 byl premiérovou vítěznou trefou. Predators ještě 40 sekund před koncem snížili na 3:4 díky Mikaelu Granlundovi, srovnat už jim ale Krakeni nedovolili. „Cítím, jak velká věc je to pro naši organizaci. Je to úspěch, jen nevím, jestli ho nějak zvlášť oslavíme. Je to jako: Hej, to je ta první (výhra). Doufám, že je ještě mnoho dalších před námi,“ přeje si útočník Seattlu Alexander Wennberg.

Columbus za Kivlenikse (†24), přispěl i Voráček Už v přípravě dokazoval, že by to mohlo šlapat. Zakončil ji s bilancí dvou gólů a pěti asistencí. A hned v prvním soutěžním zápase za klub, který jej nechal vkročit do NHL, Jakub Voráček rozšířil svou porci kanadských bodů v zámořské lize. Dvěma asistencemi se podílel na drtivém vítězství Columbusu nad Arizonou 8:2. Celkově první lajna Blue Jackets nasbírala osm bodů, nejvíce se ale dařilo Oliveru Bjorkstrandovi z druhé formace, který k výhře přispěl dvěma góly a stejným počtem asistencí. Columbus výhru věnoval svému bývalému brankáři Matissi Kivlenieksovi, který v červnu v pouhých 24 letech zemřel během nešťastné události, kdy selhal ohňostroj a pyrotechnika jej zasáhla do hrudi, čímž fatálně poškodila jeho srdce a plíce. „Bylo to pro něj. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, když jsme duel zakončili takovým způsobem,“ pronesl čtyřbodový Bjorkstrand.

Král Králů Kopitar Útočník Anže Kopitar se zařadil po bok legend Los Angeles. Teprve jako třetí hráč v klubové historii nastřílel v úvodním utkání nového ročníku hattrick, dříve se to podařilo pouze Jarimu Kurrimu (1991) a Lucu Robitaillovi (1988). Co víc, slovinský centr přidal navrch ještě dvě asistence. Byl tedy hlavním strůjcem vítězství 6:2 nad Vegas. „Když váš kapitán předvede takový výkon, strhne to všechny,“ prohlásil kouč Kings Tod McLellan. Kopitar se stal 12. hráčem od roku 1967, kterému se podařilo v prvním zápase sezony posbírat pět a více kanadských bodů. „Nemůžete na to myslet, důležité je zůstat koncentrovaný. Prostě jen hrát. Byl to první zápas a my chtěli dobře odstartovat sezonu a získat dva body,“ řekl po utkání Kopitar.