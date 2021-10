Pozice českých hvězd v NHL: Nabíječ Voráček, průlom pro Nečase

V jaké fázi kariéry jsou české hvězdy NHL? • FOTO: koláž iSport.cz Český hokej má za mořem pět opravdu výjimečných hráčů, kteří ve svých týmech hrají zásadní role. iSport.cz nabízí jejich přehled a hlavně prognózu, co se od nich dá v sezoně čekat. Jakub Voráček změnil adresu právě včas, nakopne se. David Pastrňák má šanci být druhým Čechem po Jaromíru Jágrovi, který půjde na 100 bodů. Tomáš Hertl s Ondřejem Palátem hrají o životní kontrakty. Za nimi je ještě Martin Nečas, který může předvést zlomovou sezonu.

David PASTRŇÁK 25 let, Boston Fáze kariéry: Roste Pozice: První útok Co ho čeká v sezoně: Útok na 100 bodů Když covid zastavil sezonu 2019/2020, měl David Pastrňák sezonu rozjetou, že se stane druhým českým hráčem po Jaromíru Jágrovi, který se dostane na 100 bodů. Meta může padnout teď. „Perfection line“ s Paricem Bergeronem a Bradem Marchandem bude mít pořád ještě extrémní sílu. Z přesilovky sice vypadl David Krejčí, ale Taylor Hall není úplně marná náhrada. Postupně i vidíte, jak se posiluje Pastrňákova pozice v organizaci. Hledá se nový hráč, který obdrží na dres písmeno „A“, když je Krejčí pryč. V přípravě ho dostávali Charlie McAvoy, Brandon Carlo a právě David Pastrňák. Rotovalo mezi nimi a stejné to má být i v sezoně. „Pasta mluvil vždycky,“ nemyslí si trenér Cassidy, že by na něj měl dolehnout balvan zodpovědnosti. „Je to velmi společenský kluk, hotová osobnost, takže tohle není žádný problém. Snaží se zvednout ostatní, udržet celou místnost naživu, myslím, že to je jeden z jeho rysů,“ doplnil. Pastrňákova hvězda by měla zářit ještě výrazněji než kdy dřív. David Pastrňák se trefil proti Washingtonu, Boston ale prohrál • Foto Reuters

Jakub VORÁČEK 32 let, Columbus Fáze kariéry: Oživení Pozice: První dva útoky Co ho čeká v sezoně: Spolupráce se střelcem Lainem Do konce roku odehraje tisící zápas v NHL, nejlepší období v lize už má nejspíš za sebou. To není urážka, ale fakt. Nikdo se nezlepšuje donekonečna, přijde doba, kdy už nejedete z kopce, ale postupně do něj začnete šlapat. Trejd do Columbusu ale přišel pro Jakuba Voráčka v pravou chvíli, dostane energii, bude se chtít blýsknout. Pokud bude nabíjet a Patrik Laine střílet? Může od něj přijít ještě jízda. „Jeho vášeň pro hokej je vyloženě nakažlivá,“ pochvaluje si Čecha trenér Brad Larsen. Za posledních 10 let v NHL posbíral Voráček 427 asistencí, což je za dané období osmý nejlepší výkon v lize, v přesilovkách je devátý se 166 nahrávkami, překonal tady i Patricka Kanea. „Ano, o tom jsem četl. Když si vezmete, jakým střelcem je Patrik Laine? Pokud se sehrají, bude to super spojení,“ těší se na Voráčka bek Zach Werenski. „Nechci je srovnávat, ale takového špílmachra jsme tedy neměli od doby, kdy odešel Artěmij Panarin. Jeho schopnost dát puk přímo na hokejku pro nás bude strašně důležitá. Je velkou posilou,“ přidává. Jakub Voráček v souboji s Nickem Schmaltzem z Arizony • Foto ČTK / AP / Jay LaPrete

Tomáš HERTL 27 let, San Jose Fáze kariéry: Na vrcholu Pozice: První dva útoky Co ho čeká v sezoně: Trejd Vyrostl z něj hráč pro první dvě formace, nejen v San Jose, tuhle pozici by Tomáš Hertl dostal v celé NHL. Skvělý centr, skvělé křídlo, skvělý do přesilovky i do oslabení. Nezamilujte si ho. Jako trenér chcete mít hráče, který může jít přes 80 bodů, má velkou sílu a smysl pro zodpovědnou práci směrem vzad. Po sezoně Hertlovi končí smlouva, takže je v ideálním bodu kariéry. Podepíše na dlouho a za velký balík. Kdyby byl svět ideální, životní kontrakt by už chystali v San Jose, on by zůstal do konce kariéry v Kalifornii a pral se tady o Stanley Cup. Má to jeden podstatný háček. Sharks čeká přestavba, síla staré party je v tahu. Český útočník se i nechal slyšet, že by třeba udělal podobnou věc jako dříve Joe Thornton, tedy dal klubu slevu. Jenže taky platí, že to musí mít nějaký smysl. Tím pádem je celkem pravděpodobné, že ho do konce přestupové uzávěrky generální manažer vymění. A čím dříve to udělá, tím větší hodnotu za něj dostane. Tomáš Hertl pózuje pro deník Sport • Foto Michal Beránek / Sport

Ondřej PALÁT 30 let, Tampa Bay Fáze kariéry: Na vrcholu Pozice: První útok Co ho čeká v sezoně: Boj o životní smlouvu První formace Tampy Palát-Point-Kučerov je neměnná konstanta. Sázka na kvalitu, body a práci. „Tenhle tým je lepší, když má Paláta, bylo by pro Tampu hodně nemilé, kdyby odešel na trh volných hráčů jako po poslední sezoně Blake Coleman. Je totiž motorem první lajny, její nedílnou součástí,“ soudí o českém útočníkovi Joe Smith, redaktor The Athletic. Ondřej Palát se chodí automaticky bít do míst, kam se ofenzivní hvězdy úplně nehrnou. Mantinel, prostor kolem branky, tam je jeho rajón. Navíc dovede být i produktivní. Když si projedete historické bodování Tampy v play off, tak Palát je celkově třetí (73 bodů) a v gólech dokonce druhý nejlepší (37). Je snadné ho přehlédnout, ale bude hodně chybět, pokud odejde. Končí mu smlouva, půjde na trh volných hráčů. Takže stejná situace jako u Tomáše Hertla? Jak by řekl internetový guru Mikýř: „Akorát, že vůbec.“ Rozdíl je v tom, že Hertl je ve slabém týmu a Palát v ultra silném. Hrozí, že na tučnou gáži Lightning asi mít nebudou. Takže poslední rok v Tampě je celkem reálný. Ondřej Palát si ve středu užil svůj den se Stanley Cupem • Foto ČTK / Vladimír Pryček