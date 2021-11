Sharks jedou, válí i Hertl: V kabině je obrovská energie. Co nová smlouva?

Obměněná Pacifická divize jim svědčí. Žraloci se probírají z útlumu minulé sezony, tentokrát začali základní část dobře. Mají šest výher z devíti mačů, posledně setli nevyzpytatelné Buffalo. Hlavně díky Tomáši Hertlovi, který předvedl dvě elegantní akce a přidal i asistenci.

Za oceánem zaujala hlavně jeho druhá individuální paráda. Zkušený centr vrazil vláčnou kličkovanou do útočného pásma, kde vykoupal jedničku draftu 2018 Rasmuse Dahlina stahovačkou a se štěstím procpal puk i za veterána Craiga Andersona v bráně.

„V obou situacích mi vyšlo řešení, které jsem si dopředu plánoval. Mám radost," netajil po zápase před zámořskými novináři. Nakonec z večera vydoloval tři kanadské body.

„Hodně mě podpořili spoluhráči, odehráli parádní zápas. Jsem rád, že měla naše lajna na výhře takový podíl. Zvládli jsme to perfektně," pokračoval 27letý útočník. „Tomáš si zaslouží velkou pochvalu, která ale platí také pro ostatní hráče. Nebyli jsme v jednoduché situaci, ale uchopili jsme ji za správný konec," ocenil zase asistent kouče John MacLean. Hlavní trenér Bob Boughner je zapsaný na covid listině, na lavičku tak proti Sabres nemohl.

Spolu s ním padl mimo sestavu kvůli opatřením také další sextet hráčů, v koronavirové pasti zůstal i Radim Šimek. Poslepované San Jose ale udolalo v okleštěné sestavě naproti očekáváním už Winnipeg (2:1 v prodloužení), další výhru bralo se Sabres.

Právě klubový úspěch může nakonec pomoct umazat otazník u Hertlovy budoucnosti. Českého centra by si Žraloci rádi nechali, jednání o prodloužení stávající smlouvy, která platí jen do konce aktuálního ročníku, však zatím neprobíhají. „Až bude čas, určitě si s generálním manažerem promluvíme. Teď se jenom soustředím na hokej a snažím se být co nejlepší, abych pomohl týmu," řekl už dříve forvard serveru The Athletic.

Od té doby se nic nezměnilo.

Sharks se ale daří mnohem víc, než se čekalo. Po poslední bídné sezoně, v níž vybojovali pouze 49 bodů v 56 zápasech a skončili v propasti nejhorších týmů NHL, panuje v třetím největším městě Kalifornie o něco veselejší nálada. „Máme opravdu dobré mladé kluky, kteří za to vzali a ukázali, že umí hrát," těšilo Hertla.

„Pro nás to bude celou sezonu o týmovém výkonu, protože nemáme skill jako Toronto a některé ostatní týmy," uvědomoval si 27letý centr, který zatím posbíral sedm bodů. „Ale v kabině je hrozně moc energie. Všichni jsme šťastní, že se vyhrává. Je úplně jedno, kdo dává góly. Záleží jenom na výhře. Každý chce vítězit, koneckonců víme, jak těžké to pro nás bylo celou minulou sezonu."

Hertl zároveň přebírá i roli mentora. Zkraje sezony s ním nastupoval ve formaci 19letý Švéd William Eklund. „Snažím se mu pomoct. Myslím ale, že si tím stejně všichni musejí projít. Je vidět, že má potenciál, ale občas to není o dovednostech, ale o chytré hře. Je potřeba některé situace uhrát i v únavě," komentoval útočník.

Ať už zůstane, nebo zamíří na trh volných hráčů, jeho produktivní start soutěže rozhodně zvýšil hodnotu. A ta nebude malá, Hertlovi dojíždí kontrakt na 5,6 milionu dolarů ročně. Příště by mohl žádat ještě víc.