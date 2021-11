Céčka? Voráček sbírá áčka. Režíruje hru Columbusu, slyší chválu a obdiv

Tým bez šance na play off. Budou se topit u dna. Chybí kvalita, odešel elitní obránce Seth Jones. Chybí zkušenosti, jen dvěma hráčům týmu je přes třicet let. Columbus ale zatím zámořské experty překvapuje a jejich prognózy cupuje na cáry. Ve Východní konferenci je na sedmém místě, aktuálně táhne šňůru tří výher.

A je to zásluha i Jakuba Voráčka.

Přišel a udělal přesně to, co si od něj vedení Blue Jackets slibovalo. Stal se tolik potřebným režisérem hry, který týmu poslední roky scházel. Byť dal pouze jediný gól, v klubu jsou z jeho přínosu nadšení. Ve vedlejší kolonce asistencí totiž svítí numero 16. Voráček si drží průměr takřka jedné gólové přihrávky na utkání.

V tomto ohledu patří v lize k absolutní špičce. V aktuální sezoně má jen osm hráčů víc áček než český playmaker. Analytické statistiky však odhalují, že nikdo jiný nepřipravil v NHL svým spoluhráčům tolik nebezpečných střeleckých pokusů ze slotu při hře pět na pět v přepočtu na 60 minut hry. Voráček taky patří k absolutní elitě ve vstupech do útočného pásma.

Jeho přesah je však cítit i mimo mantinely. Po zranění parťáka Patrika Laineho dostal kladenský rodák vedle sebe mladíčky Colea Sillingera (18 let) a Jegora Činachova (20 let).

„Hrajeme spolu několik zápasů, už jsem se toho od něj ale spoustu naučil. Jake očekává, že já i Jegor budeme na vrcholu svých dovedností v každém jednom střídání. Žene naši výkonnost vzhůru, drží nás ve správném napětí. On pokaždé předvádí to nejlepší, co umí, my se mu snažíme vyrovnat. Hrát s ním je taky samozřejmě specifické, miluje puk na hokejce, tolik se ho nezbavuje. Být vedle něj je ale skvělé,“ rozpovídal se o spolupráci s Voráčkem benjamínek týmu Sillinger.

„Na střídačce pořád mluví. Neustále hledá způsoby, jak vyzrát na soupeře. Hledá cesty, jak je překonat. Ode mě i Jegora chce slyšet naše pohledy. Je to úžasný nahrávač s jedinečným viděním hokeje. Myslím, že by nám to mohlo klapat,“ přidal letos draftovaný rodák z Columbusu, celkově 12. hráč poslední volby talentů.

Nedávná epizoda dokumentu Behind the Battle, který odhaluje zákulisí organizace Blue Jackets, také ukázal jarní debatu, kde generální manažer týmu Jarmo Kekalainen právě dohadoval trejd s Philadelphií. K Flyers poslal střelce Cama Atkinsona, opačným směrem putoval Voráček.

„Myslím, že jeho příchod změní celou tvář našeho týmu. Je to skvělý hokejista, snad to projde,“ přál si klubový šéf, aby druhá strana obchod přijala. Stalo se. Také tohle ukazuje, jak moc pro organizace Voráček znamená.

V Columbusu je ceněný, žádaný. To u Flyers už poslední dobu nebyl. „Chtějí, abych na svá bedra naložil váhu celého týmu, což se ve Philly poslední tři roky nedělo. Cítil jsem, že mám víc, co můžu dát. Podle mého názoru jsem takovou příležitost nikdy neměl. Jsem opravdu rád, že se ta výměna uskutečnila a já teď můžu ukázat, čeho jsem schopen,“ přiznal otevřeně Voráček v rozhovoru s bývalým hráčem NHL Jodym Shelleyem.

Voráček po 18 zápasech

21/22 20/21 body 17 (1+16) 15 (3+12) body v přesilovce 9 (1+8) 4 (0+4) plus/minus -1 +2 střely 32 31 úspěšnost střelby 3,1 % 9,6 % prům. čas na ledě 16:38 16:55

Nejlepší nahrávači NHL

1. Connor McDavid (Edmonton) 22

2. Leon Draisaitl (Edmonton) 20

3. Jevgenij Kuzněcov (Washington) 20

4. Ryan Getzlaf (Anaheim) 18

5. Alexandr Ovečkin (Washington) 18

6. Nazem Kadri (Colorado) 18

7. Ryan Nugent-Hopkins (Edmonton) 18

8. Adam Fox (NY Rangers) 17

9. JAKUB VORÁČEK (Columbus) 16

10. Artěmij Panarin (NY Rangers) 16

Nejvíc asistencí od sezony 2014/15

1. Connor McDavid (Edmonton) 401

2. Patrick Kane (Chicago) 381

3. Nicklas Bäckström (Washington) 355

4. Blake Wheeler (Winnipeg) 353

5. JAKUB VORÁČEK (Columbus) 349

6. Sidney Crosby (Pittsburgh) 346