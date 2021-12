Za Canucks to vzdal fanoušek. Hozený dres na led odstartoval sérii padáků

Vzdávám to. Už se na to nemohl dál dívat, fanoušek Vancouveru Canucks vzal dres svého milovaného týmu a hodil jej na ledovou plochu během domácího zápasu s Pittsburghem (1:4). Dal tak najevo svůj pohled na katastrofální vstup „kosatek“ do sezony - z úvodních pětadvaceti utkání hned sedmnáctkrát odcházely jako poražené. Po blamáži s dresem v souboji s Penguins se ale v Britské Kolumbii otřásla zem a majitel začal jednat.

Dres se jmenovkou kapitána Canucks Bo Horvata na čepel nabral zadák „tučňáků“ Brian Dumoulin a potupně jej hodil zpět do hlediště. Jakoby tahle ostuda byla pro majitele Vancouveru Franceska Aquiliniho poslední kapkou, začaly padat hlavy.

Skončil generální manažer Jim Benning, pod jehož sedmiletým vedením se kanadský celek do vyřazovacích bojů prokousal jen dvakrát. „Bylo to těžké rozhodnutí, ale věříme, že máme konkurenceschopný kádr, který musí bojovat minimálně o play off,“ vysvětloval pro klubový web Aquilini, jenž to vzal z gruntu a vyhodil i hlavního trenéra Travise Greena.

Ten měl k dispozici mužstvo překypující talentem. Vždyť na soupisce Vancouveru naleznete jména jako Elias Pettersson, Horvat, J.T. Miller, Brock Boeser, Quinn Hughes či Oliver Ekmann-Larsson. Tenhle tým se má pohybovat úplně jinde než v suterénu NHL ve společnosti Ottawy, Montrealu či Arizony.

To jsou kluby, které si na zářné zítřky ještě nějakou dobu počkají. Momentálně jsou totiž ve fázi přestavby a budování. Ve Vancouveru už měli za to, že tahle doba je pro ně minulostí. Po odchodu bratrů Sedinových se do klíčových rolí propracovali Petterson, Boeser nebo Hughes, který má všechny predispozice, aby jednou potěžkal Norrisovu trofej pro nejlepšího beka NHL.

Proto Canucks patří v aktuálním ročníku do kategorie nenaplněných snů a ambicí. Což se ale s příchodem nového trenéra může změnit. Dostat „kosatky“ do vod zaručujících postup do play off má za úkol protřelý stratég Bruce Boudreau. „Jsem nadšen, že Bruce přijal nabídku. Jde o jednoho z nejzkušenějších koučů v NHL,“ liboval si Aquilini.

Resumé Canucks pod vedením generálního manažera Jima Benninga: 2014/2015 1. kolo play off 2015/2016 nepostoupili do play off 2016/2017 nepostoupili do play off 2017/2018 nepostoupili do play off 2018/2019 nepostoupili do play off 2019/2020 2. Kolo play-off 2020/2021 nepostoupili do play off

Boudreau se stal dvacátým trenérem v historii organizace Vancouveru. V NHL má odkoučováno 984 zápasů během čtrnácti ročníků, ve kterých se jen čtyřikrát (dvakrát byl v průběhu sezony odvolán) se svými týmy nepodíval do play off, kde se nejdál dostal do finále konference. Jinak většinou pohořel. Ve Vancouveru by se ale pro začátek spokojili i s vypadnutím v prvním kole. Hlavně se konečně zase jednou podívat do play off.

Jméno nového generálního manažera zatím není známo. Než se najde, dočasně se této funkce chopí Stan Smyl. Společně s Boudreauem mají cíl jasný: oživit Canucks tak, aby fanoušci nemuseli házet na led dres na znamení rezignace.