Kämpf dal vítězný gól, trefil se i Hertl. Voráček nahrával, bodovalo 7 Čechů

Petr Mrázek se po zranění vrátil do brány Toronta • Reuters

Český hokejový útočník David Kämpf pomohl Torontu vítězným gólem k výhře 5:4 nad Chicagem. Kromě Kämpfa se na výhře Maple Leafs podíleli také asistující Ondřej Kaše a brankář Petr Mrázek. Jednu branku poražených vstřelil Dominik Kubalík. V duelu New Jersey s NY Islanders si gólovou nahrávku připsal Pavel Zacha, prohru Devils 2:4 ovšem neodvrátil. Jakub Voráček dvěmi asistencemi přispěl k výhře Columbusu v Seattlu (5:4 po pr.), jednou nahrával i David Pastrňák. Tomáš Hertl vstřelil úvodní gól San Jose při výhře nad Dallasem (2:1).

Torontský Kämpf rozhodl gólově bohatý zápas proti Chicagu v čase 58:40, kdy využil nepředvídatelného odrazu puku od zadního mantinelu a překonal bezmocného gólmana Kevina Lankinena. Kämpf vstřelil čtvrtou branku v ročníku a již podruhé se prosadil proti Blackhawks, v jejichž dresu strávil předchozí čtyři sezony.

Chicago do utkání vstoupilo dobře a zásluhou Jonathana Toewse šlo do brzkého vedení. Maple Leafs ovšem dokázali ještě v průběhu prvního dějství vstřelit tři branky a otočili vývoj duelu. Na rozdíl dvou gólů zvýšil v přesilové hře po Kašeho asistenci kanonýr Auston Matthews. Kaše se po dvougólovém představení proti Tampě Bay posunul do prvního útoku Javorových listů, kde po boku Matthewse a Michaela Buntinga odehrál 19 minut.

Toronto v úvodu druhé třetiny přidalo čtvrtou branku, Blackhawks se ale dokázali do zápasu vrátit a třemi trefami srovnali na 4:4. Kontaktní gól na 3:4 vstřelil ve 42. minutě Kubalík, jenž překonal Mrázka po výborné práci Phillipa Kurasheva. V 51. minutě smazal tříbrankové manko Jake McCabe, v závěru ale Torontu vystřelil vítězství Kämpf.

Gólman Mrázek při návratu po zranění pomohl Torontu k výhře jednatřiceti zásahy.

Zacha svou šestou asistencí v sezoně vymyslel branku pro Jacka Hughese, jenž poslal New Jersey na ledě NY Islanders do vedení 2:1. Domácí Ostrované však třemi góly otočili vývoj utkání a vyhráli druhý z posledních třech zápasů. Devils podruhé za sebou prohráli.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:40. Norris, 23:32. B. Tkachuk, 25:31. B. Tkachuk, 56:17. B. Tkachuk Hosté: Sestavy Domácí: A. Forsberg (F. Gustavsson) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Holden, Mete, Heatherington – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – C. Brown, Stützle, Formenton – Ennis, Tierney, Sanford – Watson, Gambrell, N. Paul (A). Hosté: B. Elliott (Vasilevskij) – Rutta, Hedman (A), Bogosian, McDonagh (A), C. Foote, Sergačjov – M. Joseph, Stamkos (C), Palát – Perry, Cirelli, Killorn – Raddysh, Colton, Katchouk – Bellemare, Riley Nash, Maroon. Rozhodčí South, Luxmore – Tobias, Deschamps Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 13 076 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:03. Bučněvič, 28:52. Joshua, 35:20. I. Barbašev, 50:16. Krug Hosté: 41:58. A. Romanov Sestavy Domácí: Ch. Lindgren (J. Gillies) – Parayko, Mikkola, Krug, M. Scandella, Bortuzzo, Perunovich – Kyrou, R. O'Reilly (C), Saad – Tarasenko (A), I. Barbašev, Bučněvič – Sundqvist, B. Schenn (A), N. Walker – Joshua, L. Brown, Peca. Hosté: J. Allen (Montembeault) – D. Savard (A), Chiarot (A), Ch. Wideman, A. Romanov, Clague, Kulak – Lehkonen, Suzuki (A), M. Hoffman – Armia, Poehling, Drouin – Caufield, M. Perreault, Pezzetta – J. Ylönen, Dauphin, C. Paquette. Rozhodčí McIsaac, Pollock – Flemington, Galloway Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 16 829 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:48. Hinostroza, 22:09. Butcher Hosté: 03:40. Eller, 45:41. Fehérváry, . Oshie Sestavy Domácí: Luukkonen (Dell) – Dahlin, Jokiharju, Bryson, Hägg, Pysyk, Butcher – J. Skinner, Tage Thompson, V. Olofsson – Girgensons (A), Eakin, Hinostroza – B. Murray, Cozens, Okposo (A) – Bjork, R. Asplund, Hayden. Hosté: Vaněček (Samsonov) – Fehérváry, Carlson (A), D. Orlov, Nick Jensen, Irwin, J. Schultz – Ovečkin (C), Kuzněcov, Protas – Hagelin, Eller, Sheary – Sprong, McMichael, Oshie (A) – Malenstyn, Sgarbossa, Leason. Rozhodčí Rehman, Meier – Hunt, Marquis. Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 9 554 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:54. Tavares, 09:14. W. Nylander, 14:32. Matthews, 23:25. Engvall, 58:40. Kämpf Hosté: 01:53. J. Toews, 36:31. C. Murphy, 41:47. D. Kubalík, 50:42. McCabe Sestavy Domácí: P. Mrázek (J. Campbell) – Brodie, Rielly (A), Liljegren, Muzzin, Holl, Rubins – O. Kaše, Matthews (A), Bunting – W. Nylander, Tavares (C), Kerfoot – Simmonds, Kämpf, N. Ritchie – Steeves, Engvall, Clifford. Hosté: Lankinen (M.-A. Fleury) – S. Jones, de Haan, C. Murphy, McCabe, E. Gustafsson, R. Stillman – P. Kane (A), Dach, DeBrincat (A) – Reese Johnson, J. Toews (C), Hagel – Kurashev, D. Strome, D. Kubalík – Hardman, Jo. Slavin, R. Carpenter. Rozhodčí St. Pierre – Sutherland Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:12. B. McGinn Hosté: Sestavy Domácí: DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin (A), Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Matheson – Kasperi Kapanen, Crosby (C), Rodrigues – D. Heinen, J. Carter, Zucker – B. McGinn, Blueger, Aston-Reese – D. O'Connor, Boyle, D. Simon. Hosté: J. Gibson (40. Stolarz) – Drysdale, H. Lindholm, Manson (A), Fowler, Shattenkirk, Mahura – Rakell, Zegras, Milano – T. Terry, Steel, Silfverberg (A) – Lundeström, D. Grant, B. Robinson – S. Carrick, Deslauriers, Getzlaf (C). Rozhodčí Chmielewski, O´Donnell – Baker, Brisebois Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 17 435 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:45. Dobson, 28:33. Greene, 36:33. Parise, 49:37. Pageau Hosté: 17:01. Bratt, 18:25. J. Hughes Sestavy Domácí: I. Sorokin (Varlamov) – Mayfield, Pelech (A), Dobson, Greene, Chára, Salo – Bailey, Barzal, A. Lee (C) – Palmieri, Nelson, Parise – Wahlstrom, Pageau, Bellows – Clutterbuck (A), Cizikas, Ross Johnston. Hosté: A. Schmid (Blackwood) – D. Hamilton (A), Geertsen (C), Severson (A), Siegenthaler, P. K. Subban, Ty Smith, Ch. Jaroš – Bratt, J. Boqvist, Zacha – Šarangovič, J. Hughes, A. Johnsson – Tatar, Mercer, Vesey – M. McLeod, Kuokkanen. Rozhodčí Stadion UBS Arena, New York

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:53. Beagle, 30:40. N. Schmaltz, 51:35. Crouse Hosté: 01:14. J. van Riemsdyk, 25:26. Laughton, 31:21. P. Brown, 32:34. J. van Riemsdyk, 47:50. Giroux Sestavy Domácí: K. Vejmelka (Wedgewood) – Mayo, Gostisbehere, Strälman, Capobianco, Ljubuškin, Dineen – Kessel, T. Boyd, Keller (A) – N. Schmaltz, Hayton, Crouse – L. Eriksson, Beagle (A), Roussel – Ch. Fischer, Galchenyuk, Ladd (A). Hosté: M. Jones (Hart) – Braun, Provorov, Ristolainen, Sanheim, Connauton, Yandle – Konecny, Couturier (A), Laughton – Atkinson, Giroux (C), Frost – J. van Riemsdyk, K. Hayes (A), Willman – MacEwen, P. Brown, Lindblom. Rozhodčí Rooney, StLaurent – Knorr, Gawryletz Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 10 562 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:46. McCann, 43:42. Schwartz, 44:04. Geekie, 55:54. Vince Dunn Hosté: 28:12. O. Bjorkstrand, 31:40. Roslovic, 36:43. Domi, 39:35. Domi, 60:55. Bean Sestavy Domácí: Grubauer (Driedger) – Oleksiak, Giordano, Lauzon, H. Fleury, Vince Dunn, A. Larsson – Schwartz, Wennberg, Jordan Eberle – B. Tanev, McCann, Järnkrok – Marcus Johansson, True, Appleton – Donato, Geekie, Donskoi. Hosté: Merzlikins (Tarasov) – Werenski, Bean, Peeke, Gavrikov, Bayreuther, G. Carlsson – Hofmann, Jenner, O. Bjorkstrand – J. Voráček, Roslovic, Domi – E. Robinson, Kuraly, Texier – Nyquist, Sillinger, Danforth. Rozhodčí Brenk, Syvret – Rody, Pancich Stadion Climate Pledge Arena, Seattle

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:19. M. Tkachuk, 58:23. Monahan Hosté: 17:44. Clifton, 25:53. B. Marchand, 26:49. McAvoy, 42:58. Frederic Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Kylington, Gudbranson, Zadorov – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – D. Dubé, Monahan (A), Lucic – T. Lewis, Adam Ružička, B. Richardson. Hosté: Ullmark (Swayman) – McAvoy, Forbort, J. Moore, Grzelcyk, Clifton, M. Reilly – Pastrňák (A), Bergeron (C), B. Marchand (A) – Craig Smith, Coyle, T. Hall – N. Foligno, Haula, DeBrusk – Kuhlman, Frederic, Blidh – Lazar. Rozhodčí Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:11. Nugent-Hopkins Hosté: 07:17. Aho, 26:19. Niederreiter, 57:16. Aho Sestavy Domácí: Koskinen (S. Skinner) – Bouchard, Nurse (A), Ceci, Lagesson, Barrie, Niemeläinen – Puljujärvi, McDavid (C), Hyman – Yamamoto, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – Kassian, R. McLeod, Foegele – Sceviour, D. Ryan, Devin Shore. Hosté: F. Andersen (Raanta) – Bear, Slavin (A), Cole, Skjei, Chatfield, Brendan Smith – T. Teräväinen, Aho (A), Niederreiter – M. Nečas, Trocheck, Jarvis – Fast, J. Staal (C), A. Svečnikov – Stepan, Kotkaniemi, Lorentz. Rozhodčí MacDougall, Hanson – Toomey, Mills Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18 025 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:29. Danault, 50:15. B. Lemieux Hosté: 33:11. M. Foligno Sestavy Domácí: Quick (C. Petersen) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Edler, Durzi, Björnfot – D. Brown (A), Kopitar (C), A. Kempe – Arvidsson, Danault, Iafallo – Kaliyev, Kupari, Athanasiou – T. Moore, Grundström, B. Lemieux. Hosté: Kähkönen (C. Talbot) – Spurgeon (C), Goligoski, D. Kulikov, Dumba, Jordie Benn, Merrill – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek (A), Greenway – K. Fiala, V. Rask, M. Shaw – Bjugstad, N. Sturm, Duhaime. Rozhodčí Halkidins, Kozari – Kelly, Murchison Stadion Staples Center, Los Angeles