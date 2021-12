V NHL zasedali mocní: Nic nerušíme, slib s olympiádou platí, ale...

Výstup ze zasedání mocných v NHL: slib hráčům platí, na olympiádu můžete. Ale šance se zase o něco zmenšuje. Liga i hráči se obávají karanténních opatření, která zatím Čína ještě nedodala. „V dobré víře jsme to hráčům slíbili a nakonec to bude muset být jejich rozhodnutí,“ prohlásil šéf ligy Gary Bettman. Pak ještě popíchl, že hokejisty nečeká úplně ideální olympijská zkušenost.

Vždycky, když zasedá Rada Guvernérů NHL, můžete čekat nějaký zásadní výstup. Jde o nevyšší orgán ligy, kde má každý klub svého člena, zpravidla majitele. Tohle uskupení má nejvyšší moc, třeba najímá nebo propouští komisaře ligy. Diskutovalo se i o olympiádě, z níž může zámořská liga své hráče bez sankcí stáhnout do 10. ledna.

Co se týká pozice komisaře, nic se nemění. Gary Bettman zůstává ve funkci dál. „O své osobní situaci nemluvím nikdy, ještě nějakou dobu tu určitě ovšem budu,“ odvětil na dotaz Elliotta Friedmana, zda mu byl prodloužen kontrakt.

„Ale asi by to nemělo nikoho překvapit, protože nevím, proč si někdo měl myslet, že někam odcházím,“ doplnil šéf ligy, kterému je 69 let, ve funkci je od roku 1993 a čelil velké kritice hlavně ve chvíli, jak opatrně se NHL stavěla k tématu sexuálního obtěžování v Chicagu.

Hokejový svět ale daleko víc zajímá jiné téma: olympiáda. Pořád platí, že NHL nevymýšlí kličky, jak z cesty do Pekingu uhnout? Třeba generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd v rozhovoru pro deník Sport v úterý uvedl, že čeká z 99 % účast NHL.

Tohle číslo bude postupně klesat. Záleží, jak moc a jak rychle. „Když jsme prodlužovali kolektivní smlouvu, tak jsme zhruba před 20 měsíci dali hráčům slib, že pokud si to budou přát a bude možné učinit příslušná opatření, olympijských her se zúčastní,“ řekl Bettman. Pak pokračoval: „Myslím, že všichni víte, jaké jsme z toho měli obavy, což se týkalo i doby před covidem, když bereme olympiádu a její dopady na sezonu. Naše obavy se teď ještě zvětšily.“

Takže jsme už na 90 %, na 85 %? „V dobré víře jsme to hráčům slíbili a nakonec to bude muset být jejich rozhodnutí,“ dodal komisař ligy.

Bettmanův zástupce Bill Daly pak doplnil, že vlastně neexistuje žádná lhůta pro odstoupení z olympijských her. Termín 10. ledna hovoří o nejpozdějším datu, kdy lze roztrhnout původní dohodu bez sankcí. Potom může liga odstoupit taky, jen takový krok přinese vyšší finanční náklady.

Kdo bude opravdu chtít?

NHL aktuálně čeká na soupis karanténních opatření od organizačního výboru olympiády v Pekingu, což může být taky problém. Ne třeba úplně proto, že by liga kvůli nim vystavila stopku, ale že někteří hráči sami cuknou.

„Nemáme zatím žádnou jistotu, co by se stalo s hráčem, který by byl v Pekingu pozitivně testován na COVID-19,“ uvedl Daly. Právě proto třeba dopředu avizoval Robin Lehner, brankář Vegas, ať s ním Švédsko nepočítá. Trpí bipolární poruchou a nejistota kolem olympiády, karantén, sevřené prostředí v bublině by jeho zdravotní stav mohla poznamenat.

„My určité obavy máme a sdělili jsme je Hráčské asociaci. Také víme, že řada hráčů naše obavy sdílí rovněž. Je tu řada otevřených problémů a vím, že Hráčská asociace o nich také ví. Jsme ale připraveni dodržet dohodu a umožnit hráčům start v Pekingu, pokud to opravdu chtějí,“ přidal ještě Bettman.

„Organizační výbor v Pekingu má vydat nový seznam pravidel, který měl být ve skutečnosti vydán před sedmi až deseti dny. Ještě není dokončen, takže v tomto ohledu nemáme žádnou jistotu,“ dodal Daly.

Nyní hodně záleží na detailech typu, co by bylo s pozitivním hráčem v Pekingu. Pustila by ho Čína do Ameriky? Nebo by si musel celou karanténu „odsloužit“ na hotelu v Asii? A jak by byla dlouhá? Několik týdnů? Takhle vypadají zásadní témata, která trápí hráče i hráčskou asociaci.

„Hráči většinou nadále říkají, že dál chtějí v Číně startovat. Osobně si ovšem nemyslím, že to bude zrovna ideální olympijská zkušenost, pokud budou izolováni v olympijské vesnici. Ale řeknu to znovu, dali jsme hráčům slib a hodláme ho dodržet, jak jen to půjde,“ dodal Bettman.

NHL by olympiádu zrušila v případě, že by rostla ohniska nákazy po Severní Americe a ve velkém by musela přesouvat zápasy.