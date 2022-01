Polobůh McDavid. Příběh hvězdy, co hraje NHL, protože vyšší úroveň není

I Connoru McDavidovi je hokejový vesmír malý, jenže žádný jiný už není. To on sám hru posunuje do nových dimenzí. Dneska těžko může házet tak závratná čísla jako jeho velcí předchůdci, 24letý centr Edmontonu je však zase o něco dál. Už proto, jak se hokej vyvíjel, zdokonaloval, propracovával a měnil a on se s tím coby poslední v řetězci hokejových polobohů dokázal nejlíp vypořádat. Neznamená to, že musí být pokaždé nejlepší na ledě. Někdy není ani nejlepším hráčem svého týmu. Ale dlouhodobě se mu nikdo nevyrovná.

V posledním kalendářním roce 2021 se předvedl neskutečným způsobem. Sezonu, jako byla v jeho podání ta předchozí, v NHL nikdo už dlouho nezažil. V 56 zápasech posbíral 105 bodů a vyhrál produktivitu ligy s náskokem 21 bodů před spoluhráčem Leonem Draisaitlem. Jeho bodový průměr na zápas (1,88) byl nejlepší za posledních 25 let. Podílel se na 57 procentech všech branek Oilers, což představovalo nejvyšší číslo v historii ligy.

Už jen překonat stovku bodů ve zkráceném ročníku byl nadlidský počin. McDavida a všechny ostatních navíc většinu času obtěžovaly jiné vlivy. „V určitých fázích narušily běžný chod covidové přestávky. Jakmile jsme se vrátili do pravidelného režimu a dostali se do toho, stejně jsme mysleli na to, jestli zase něco nepřijde. Byla to hodně zvláštní sezona, jak jsme se snažili zůstat v pohodě, zároveň museli se víc starat o svoje zdraví a ještě měli podávat špičkové výkony. Ale zároveň to byla i zábava,“ řekl kapitán Edmontonu.

Při volbě nejužitečnějšího hráče NHL zařadilo všech sto hlasujících číslo 97 na první místo, což se stalo teprve podruhé za celých 97 let, co se Hart Trophy uděluje. Pouze Wayne Gretzky dostal plný počet hlasů po sezoně 1981/82, kdy s 92 góly a ziskem 212 bodů udělal skok do příštího tisíciletí a posunul rekordy NHL do sfér, kde na ně těžko někdo dosáhne. „Když se něco takového stane a všichni se přikloní na vaši stranu, je to uznání vaší práce. Ale jakmile začnou jedním dechem mluvit taky o Waynu Gretzkém, je to známka, že něco děláte dobře,“ usmíval se McDavid.

Byl to on, komu už před sezonou předpovídali, že je schopen prorazit bariéru 150 bodů, což naposledy předvedl Mario Lemieux v ročníku 1995/96. I stávající sezonu nabourala neplánovaná přestávka. NHL zrušila účast hráčů na olympiádě, a pokud stihne plnou nálož 82 zápasů, bude delší a náročnější než ta předchozí. Opět se víc cestuje, týmy se nestřetávají jen v rámci jedné divize jako v minulém ročníku. Tím přibylo i těžších soupeřů.

Po vánočních prázdninách McDavid s Draisaitlem jako první v NHL překročili hranici 50 bodů. Táhnou ofenzivu Oilers. Jejich hlavním posláním je však dovést Edmonton k zisku Stanley Cupu. Otázkou zůstává, jestli to bude stačit k tomu, aby se do ulic města vrátily triumfální průvody jako za Gretzkého časů.

McDavid má všechny nástroje, které jako nejlepší hokejista současnosti potřebuje. Nechybí mu ani správný drajv a chuť být každý večer ještě lepší. Ale nic nevypovídá o jeho velkoleposti líp než rychlost, v níž je schopen předvádět úžasné kousky. Je jako řidič rallye při erzetě. Jen nepotřebuje navigátora. „Nakopne to a všechno zvládá v obrovském fofru. Málokdo má takovou hlavu a k tomu všechny další dovednosti. Čím větší rychlost nabere, tím je lepší,“ vyprávěl o něm bývalý skvělý útočník Bobby Clarke.

Rodák z Richmond Hillu v kanadském Ontariu uchvátil i Scottyho Bowmana. „Sleduju ho a nechce se mi věřit, jak může mít takové zrychlení. Zapojí ruce, nohy, hlavu, všechno pracuje najednou, což v takovém kvapu není vůbec jednoduché,“ uvedl neúspěšnější trenér historie NHL.

Při McDavidových výpadech jedni žasnou, druhých se zhostí panika. Aby nabral rychlost, nepotřebuje nutně projet všechna pásma. Od současníků se odlišuje nejvíc svou akcelerací, tím, jak je schopen zrychlit.

„Využívá lineární crossover, což je novodobý a jedinečný způsob bruslení, kombinující překlad s klasickým krokem. Překladem uskočí do strany a zvětší odstup od bránícího hráče, pak zrychlí klasickým krokem a prožene se kolem něj. Nevymyká se ani tak tím, jak šílenou vyvine rychlost, ale jak rychle se dokáže přesunout, oklamat soupeře a vytvořit si víc možností pro zaútočení. V tom je třída sám o sobě,“ všiml si Mike Johnson, bývalý útočník a komentátor TSN.

K vrcholným číslům této sezony patří senzační McDavidův tanec z listopadového utkání s New York Rangers, kdy prokřepčil kolem čtyř hráčů a zakončil parádním gólem. O dva týdny později to zopakoval proti třem hráčům Winnipegu a znovu zavěsil. Tak to umí jen on.

Sidney Crosby tehdy prohlásil: „Dovede hrát na takové úrovni, že je těžké si představit, že lze dosáhnout ještě něčeho vyššího. Jenže on to dokáže. To je na něm nejpůsobivější.“ Uznávaný expert Craig Button to shrnul následovně: „Má mozek Wayna Gretzkého, ruce Maria Lemieuxe a nohy Pavle Bureho.“

V uplynulém kalendářním roce zářili v NHL i jiní hráči. Leon Draisaitl, parťák, který se mu zároveň nejvíc blíží. Alexandr Ovečkin, směřující za Gretzkého střeleckým rekordem. Auston Matthews, který za celý poslední rok nasypal nejvíc gólů. Andrej Vasiljevskij, jenž vychytal nejvíc vítězství ze všech brankářů. Ale Connor McDavid byl stejně ze všech nejlepší.