Co (ne)víte o McDavidovi: lovec dobrot, štěstí na pásu i problém s postelí

Začali mu říkat Jeřáb

Správná strava je základ. Ale Connor McDavid taky hřeší, byť po malých dávkách. Dosvědčuje to Drake Caggiula, bývalý spoluhráč z Edmontonu. „Povídá se, jak jí všechny ty zdravé věci. Ale přišli jsme do restaurace, on si poručil bezlepkové jídlo, my burger s hranolky. ‚Můžu jeden?‘ zeptal se. Pak natáhl ruku a vzal si. Takhle se hrabal v talíři vždycky. Proto jsme mu začali říkat Jeřáb. Sám popíjel vodu, my měli před sebou kolu. ‚Trochu si loknu, jo?‘ řekl. A už to bylo. Jindy jsme letěli letadlem. Já baštil gumídky, on energetickou tyčinku. Najednou jsem si všiml, že moje bonbóny jsou fuč. Snědl mi je,“ vyprávěl Caggiula.

„Vždycky něco svačím,“ reagoval s úsměvem McDavid, když mu to připomněli. Dělal to už v juniorech. „Kdykoli zmerčil, že je nablízku něco nezdravého, našel způsob, jak se toho zmocnit, i když sám si to neobjednal,“ potvrdil Dylan Strome, útočník Chicaga a McDavidův parťák z celku Erie Otters.