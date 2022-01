Brankáři jsou (zase) slabinou Oilers. Kouč sepsul Fina, blíží se zemětřesení?

Mike Smith si proti Torontu kuriózně srazil puk do branky • Reuters

Smutný Mike Smith a radost hráčů New Jersey • ČTK / AP / Bill Kostroun

Mnozí prorokovali, že teď nastane jejich čas. Že slavná kanadská značka vedená superhvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem zazáří konečně naplno a přijde úspěch jak v základní části, tak i v play off. Naději přinesly zajímavé letní tahy vedení klubu, které však v kabině Oilers i nadále zanechaly jedno problémové místo. V brance. A to se teď ukazuje jako obrovská chyba. Edmonton padl pětkrát v řadě, mnohdy právě kvůli gólmanům.

Jako kdyby byli nepoučitelní. Jistě, mají svázané ruce, protože vyplácí velké gáže dvěma hlavním tvářím ligy Connoru McDavidovi s Leonem Draisaitlem, nicméně nejistota v brankářských řadách není nic nového. V Edmontonu se drží už pěkných pár sezon.

Přitom v létě dorazila zajímavá jména, třeba forvard Zach Hyman nebo veterán zadních řad a vítěz tří Stanley Cupů Duncan Keith. Ale do branky nikdo nepřišel, vedení se i nadále rozhodlo věřit veteránu Miku Smithovi a Mikko Koskinenovi.

A ukazuje se, že zmíněné duo zkrátka nedokáže týmu dodat dostatek podpory. Po slibném startu sezony přišel slabý prosinec a ještě horší start nového roku. Tým za posledních 14 zápasů vyhrál jen třikrát.

Náladě nepřidala ani slovní přestřelka mezi trenérem Davem Tippettem a právě Koskinenem. Přitom se stává velmi zřídka, že by se kouč pustil ostře do jedničky vlastního týmu, ale situace v Edmontonu už je tak mizerná, že to Tippett nevydržel.

„Náš brankář prostě nebyl dobrý. A ta chyba v úvodu utkání byla brutální,“ rozčiloval se před třemi dny po zápase s New York Rangers pro web The Athletic. Finský brankář po pěti minutách utkání namazal Alexisi Lafrenierovi a soupeř šel do vedení, nakonec z toho byla prohra 1:4.

„Není hezké být takhle hozen přes palubu, ale takhle to v tomto byznyse chodí. Pokud se týmu nedaří, je na pranýři buď gólman, nebo trenér. Já nedokážu dávat góly, není to jen o zastavování puků, pokud jde o výhry a prohry. Každý z nás musí být lepší,“ pronesl Koskinen pro finský web Seppala.

Dusno v kabině se tedy napnulo nejen kvůli špatným výsledkům. „Jasně, že to ovlivní náladu hráčů. Když se začnete shazovat navzájem, frustrace mezi spoluhráči se rozroste,“ doplnil obránce Cody Ceci. V nadsázce přitom lze říct, že si slova svého brankářského parťáka vzal k srdci Smith, jenž naskočil do posledního duelu proti Torontu. První branku soupeře si totiž vstřelil sám a vlastně tak popřel Koskinenova slova, že brankář nedokáže dávat góly. Dokáže, bohužel pro Edmonton.

V zákulisí už se intenzivně spekuluje o snaze vedení klubu zachránit špatně hrající tým a zajistit pro něj solidního brankáře. Přitom největší chybou Oilers v létě paradoxně nebyla sázka na Koskinena, ale na Smitha. Devětatřicetiletý matador měl být jedničkou, generální manažer Ken Holland mu prodloužil o rok smlouvu, avšak do cesty se, jako už mnohokrát v brankářově minulosti, postavilo zranění. Avšak pokud svůj úděl svěříte gólmanovi, jenž v kariéře měl vážné zdravotní trable a jemuž táhne na čtyřicítku, nelze mluvit pouze o smůle.

S roční přesností se tak znovu opakují témata, která se Edmontonu stále drží. Generační talent, jenž tým má v McDavidovi s Draisaitlem, však už čtyři roky není vedení schopno obalit hráči, kteří by jim dopomohli k vysněným triumfům. V minulosti se potíže týkaly především zadních řad, nyní je hlavním problémem jistota, respektive nejistota v brance.

Musel by se stát zázrak, aby kanadský celek se současnou dvojicí mohl pomýšlet na úspěch. A jak poslední ročníky ukázaly, zázraky v NHL tak často nepřicházejí.

Brankáři Oilers

Mikko Koskinen Mike Smith 20 zápasy 6 12 výhry 2 90,0 % (48. v lize) úspěšnost 89,8 % (51.) 3,19 (49.) průměr gólů 3,76 (65.)

Pozn.: gólmani s alespoň 5 starty v sezoně.

Edmonton v play off

(posledních 5 sezon)