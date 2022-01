Po zápase Dostál plakal, při rozhovoru se culil: Klubový rekord? Docela cool

První zápas v NHL i v organizaci Ducks a hned klubový rekord. Český brankář Lukáš Dostál musel v brance Anaheimu čelit nejvíce střelám v historii jakožto debutant. Pochytal jich 33 včetně dvou nájezdů a s velkou radostí oslavil premiérový start a rovnou i vítězství 4:3 v rozstřelu. V rozhovoru hned po utkání přiznal, že se trochu rozplakal. A co rekordní zápis při premiérovém startu? „To jsem nevěděl. Docela cool,“ uculoval se 21letý brankář.

První gól v NHL Lukáš Dostál inkasoval z hole krajana. Na startu druhé třetiny ho dělovkou z mezikruží v přesilové hře pět na tři propálil bek Detroitu Filip Hronek. Red Wings se pak dokonce dostali do vedení, ale český brankář zůstal v klidu a svůj tým dotáhl až do nájezdového rozuzlení.

„Ten kluk je výborný,“ chválil Dostála už před utkáním kouč Ducks Dallas Eakins. „Naposledy táhl skvělým způsobem San Diego (farmářský celek v AHL) a celou sezonu chytá dobře. Sledujeme ho, šanci si zaslouží. Nemám žádné obavy poslat ho do zápasu,“ dodal a rozhodně se nemýlil. Jednička John Gibson chybí kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a dvojce Anthonymu Stolarzovi chtěl kouč dopřát odpočinek po prohře s Rangers 1:4.

Jednadvacetiletý český gólman celkem pochytal 33 střel a dva nájezdy v rozstřelu k tomu. Když po Trevoru Zegrasovi proměnil svůj pokus i Rickard Rakell, český brankář vítězství pořádně emotivně oslavil. Ruce šly opakovaně nahoru a dolů, zatímco se k němu blížili spoluhráči. Hromadné objetí Dostála pak bylo od parťáků největším vyznamenáním za předvedený výkon.

„Prostě jsem to chtěl pro kluky vyhrát,“ dodal po prodloužení a nájezdech, v nichž dle svých slov čelil velkému tlaku. Přesto uspěl a stal se prvním českým brankářem, jemuž se při debutu povedlo vychytat vítězství v nájezdech. A ještě jedno vyznamenání: Dostál byl vyhlášen třetí hvězdou souboje s Red Wings.

Dojetí ho přemohlo. V rozhovoru přiznal, že se po utkání rozplakal. „Když jsem vyrůstal, všechny tyhle hráče jsem sledoval. Snil jsem o tom, že si jednoho dne zachytám v NHL, a teď se to stalo. Je to neskutečné,“ přiznal. Pro srovnání je třeba zmínit, že současný kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf byl do NHL draftovaný v roce 2003, když malému Dostálovi byly dva roky.

Getzlaf tedy zažil svůj debut v NHL hodně dávno, ale podobnou zkušenost jako Dostál si prožil relativně nedávno 23letý útočník Maxime Comtois, jenž hraje mezi elitou teprve čtvrtou sezonu. Právě Comtois sebral vítězný puk a dovezl ho českému brankáři jako památku na fantastický debut.

A po utkání i on chválil. „V týmové hierarchii jsou před ním Gibby (Gibson) a Stolie (Stolarz), ale dnes vytáhl spoustu skvělých zákroků a odvedl výbornou práci. Pomalu stoupá pořadím a ukázal, co umí. Vždy nás podržel v pravý čas a myslím si, že tento zápas mu ohromně zvedne sebevědomí. Byla zábava ho sledovat,“ pronesl Comtois.