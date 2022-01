Žádné uspávání hadů. Místo Olomouce proti Matthewsovi? Sen, říká Vejmelka

Když natáhne svoji tmavou masku a tmavý dres Arizony, vypadá jak přízrak. Bubák, který nahání strach. Karel Vejmelka dochytal minulou sezonu v Kometě, podepsal smlouvu v NHL a hned se prosadil v prvním týmu. Žádná lekce na farmě, nic. „Jak je všechno rychlejší, dovedu se lépe soustředit. Není to žádný uspávání hadů, když to tak řeknu, jak to někdy vidíte v extralize,“ zamýšlí se v rozhovoru pro iSport Premium, proč mu nedělal přesun problém.

Zrovna skončil Arizoně trénink. Karel Vejmelka dorazil na pokoj, s týmem je až do soboty na tripu v New Yorku. Volné odpoledne? „Jdeme na to,“ ozval se, že je připraven na rozhovor. V NHL do pátku odchytal 23 zápasů, žádný jiný český brankář jich v sezoně neměl víc. Pětadvacetiletý gólman už vychytal i svoji první nulu za mořem a senzaci způsobil, když 45 zákroky zmučil Toronto a zařídil Coyotes výhru 2:1.

Cítíte, že jste se v NHL zabydlel?

„Už to vnímám trochu jinak než na začátku, nějaké zkušenosti jsem za pár zápasů posbíral a zhruba tuším, co mě vždycky čeká. Zatím jsem spokojený, takže všechno hodnotím pozitivně. Nějaké zápasy mi tedy nevyšly úplně podle představ, ale většinou to relativně dobré bylo.“

Váš spoluhráč Jacob Chychrun říkal, že jste v první řadě hrozně klidný a toho si tým cení. Není ale těžké být klidný, když najednou proti vám stojí Auston Matthews, Jack Hughes, jedničky draftu, velké hvězdy?

„Možná to vypadá, že jsem klidný, ale úplně zase tak v klidu nejsem. (usměje se) V sobě konkrétní situace prožívám hodně, ale navenek to z pohybu asi znát není, což je jen dobře. Když je třeba těsný výsledek, blíží se konec zápasu, v hlavě to mám. Na druhou stranu se s tím snažím pracovat, abych se od konkrétní situace odpoutal, chytal pořád stejně.“

Takže je to i váš cíl, vypadat, že se nic neděje?

„Vždycky jsem se snažil působit klidně. Odmala mi tohle trenéři říkali, ať v bráně nijak nedivočím, jsem klidný, že se všechno přenáší na celý tým. Nějak jsem to do sebe během těch pár let dostal a je vidět, že to má smysl.“

Ano, podle slov elitního obránce Chychruna vám to tým evidentně věří...

„Právě, je důležité, abychom si vzájemně věřili. Což když vyjde, tak vidíte na ledě, že týmový výkon vypadá úplně jinak, než když tam vzájemná důvěra nefunguje.“

Stejně ale zarazí, jak dobře si v NHL vedete. Přijdete do Ameriky, hned chytáte v prvním týmu, daří se vám. Musel jste třeba přes léto nějak posunout i váš styl?

„Právě, že spíš ne. Moc jsem toho neměnil, šel jsem sem s tím, že budu chytat jak doteď. Jen mi nějak sedí ten styl za mořem.“

To mi vysvětlete...

„Jak je všechno rychlejší, dovedu se lépe soustředit. Není to žádný