ONLINE NHL: Chytil pálil za Rangers proti Bostonu, Simon pomohl Pittsburghu

Góly

Domácí: 16:27. Stützle, 26:53. P. Kelly

Hosté: 13:20. B. Schenn, 22:15. Tarasenko, 25:34. R. Thomas, 50:00. Sundqvist, 57:46. Tarasenko

Sestavy

Domácí: M. Murray (51. A. Forsberg) – N. Zajcev (A), Mete, Zub, Holden, J. Brown, Brännström – C. Brown, N. Paul (A), B. Tkachuk (C) – Gaudette, Stützle, Formenton – Sanford, Tierney, P. Kelly – Ennis, Gambrell, C. Bishop.

Hosté: Husso (Binnington) – Parayko, Mikkola, Faulk, Krug, Bortuzzo, Walman – Kyrou, R. O'Reilly (C), B. Schenn (A) – Tarasenko (A), R. Thomas, Bučněvič – Perron, I. Barbašev, Saad – Sundqvist, Joshua, K. Kostin.

Rozhodčí

Rooney, Syvret – Knorr, Galloway.

Stadion

Canadian Tire Centre, Ottawa

Návštěva

500 diváků