Kdo v NHL změní dres? Ve hře elitní beci, Češi i hvězdný brankář

V přehlídce zajímavých jmen je tenhle obránce jedničkou. Je mu teprve 23 let, pořád se zlepšuje. Smlouvu má ještě na další tři roky. Proč by se ho Arizona chtěla zbavit? Protože přesně tři roky bude hrát v malé univerzitní hale a bude šetřit každý dolar. A o Chychruna je zájem.

Claude Giroux (Philadelphia)

Claude Giroux by podle zpráv ze zámoří mohl zamířit do Colorada • Foto ČTK / AP / Derik Hamilton

Post: útočník

Plat: 8,3 milionu dolarů

Nikdy nehrál v jiném dresu než v tom organizace Flyers. Teď by však mohl trikot změnit. Končí mu smlouva, má no trade klauzuli, takže bude záležet na něm samotném. Pro kohokoli by mohl být žhavou posilou na play off. Všestranný, soutěživý, zručný a produktivní forvard.