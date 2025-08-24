Sparta proti Dukle: Priskeho zásahy, nová zbraň Letenských i malé trenýrky posily
PRVNÍ DOJEM JIŘÍHO FEJGLA | Nejistota přišla, jenže zasáhl kouč, ve druhém poločase vytunil mužstvo, jež otočilo zápas s Duklou. Sparta pod vedením Briana Priskeho šlape, fotbalovou Chance Ligu vede po výhře 3:2 o dva body. Zádrhely však jsou: zranění Adama Ševínského, Pavla Kadeřábka, čtvrtá žlutá karta pro Emmanuela Uchennu a zejména trenky Kevina-Prince Milly…
Hlavní události
Až moc velká rotace: Sparta šlape, před Duklou zvítězila osmkrát v řadě, bylo znát, že se ustálila velká část sestavy. Jenže mezi duely play off Konferenční ligy s Rigou FC do jedenáctky Brian Priske výrazně sáhl. Drhlo to, musel zasáhnout. Střídání pomohla, problémy i vítězství jdou za ním.
Otočka Dukly: Pro Spartu to mohl být šíp do srdce. Těsně před půlí měl velkou šanci Angelo Preciado, jenže nedal. Na druhé straně se prosadil muž s klasickým střeleckým jménem Zlatan Šehovič. Favorit znejistěl.
Rohy jako zbraň: Až do čtvrtečního utkání Konferenční ligy s Rigou Sparta skórovala po rozích jen jednou. V Pardubicích šlo však o dohrávku akce, Magnus Kofod Andersen se trefil zpoza vápna. Jenže proti Lotyšům se prosadil Jan Kuchta, s Duklou dvakrát Emmanuel Uchenna.
Kdo mě zaujal
Emmanuel Uchenna: A koho jiného by mohl člověk vypíchnout? Vzadu v pohodě, k tomu dva góly, sparťanský železný muž této sezony začíná být miláčkem davů.
Známka: 9/10
Jan Peterka: Jasně, lze velebit provokatéra Samuela Isifeho či hroťáka Namory Cissého, ale kapitán Jan Peterka, léta lídr druholigového Ústí, ukazuje na stará kolena, že je hráč pro elitní společnost. Rozdá, přijme, bez zkušených to nejde.
Známka: 7/10
Kdo mě zklamal
John Mercado: Do Sparty přišel s tím, že pomůže - také - individuálními dovednostmi. Rychlost má, měl by chodit do driblinku, ale zatím je zabrzděný. Pomohl mu až přesun na pravé křídlo, ale ne výrazně. Aspoň přispěl střelou, po níž dorážel Jan Kuchta.
Známka: 4/10
Lukáš Sadílek: Nastoupil s kapitánskou páskou, jenže znovu demonstroval, že je bez formy. V tuto chvíli je v pořadí středních záložníků až pátý. Hledal si bezpečné, tudíž špatné prostory, až moc seskakoval k lajnám. Ani auty mu nejdou.
Známka: 3/10
Kevin-Prince Milla: Ve Spartě se prostě zatím nechytil. Možná má moc malé trenky, které si roluje přes kulturistická stehna…
Známka: 2/10
Jak to zvládli trenéři
Brian Priske: Kdybychom jeho chování popsali jako zápas, bylo by to jasné. Začal špatně. Až moc sáhl do sestavy, která se mu vyjevila v posledních týdnech jako ideální, tedy spíš do její osy. Jenže zasáhl a v dalším průběhu ovlivnil vývoj střídáním. Perfektním.