NEJ platy Čechů v NHL od příští sezony: Hertlův skok i bohatý bek

obránce klub: Detroit Red Wings celkový plat za příští sezonu: 4 500 000 dolarů (cca 101 milionů korun) kontrakt: do roku 2024

útočník klub: Detroit Red Wings celkový plat za příští sezonu: 5 250 000 dolarů (cca 118 milionů korun) kontrakt: do roku 2024

útočník klub: Columbus Blue Jackets celkový plat za příští sezonu: 6 250 000 dolarů (cca 140 milionů korun) kontrakt: do roku 2024

útočník klub: Boston Bruins celkový plat za příští sezonu: 6 400 000 dolarů (cca 144 milionů korun) kontrakt: do roku 2023

1. Tomáš Hertl

útočník

klub: San Jose Sharks

celkový plat za příští sezonu: 8 250 000 dolarů (cca 185 milionů korun)

kontrakt: do roku 2030

Spekulace o výměně do New York Rangers či Bostonu rázně ukončil podpisem životní smlouvy. Hertl zůstává na dalších osm let věrný San Jose. U Sharks, kteří v poslední době jsou pověstní velice (možná až moc) štědrým odměňováním svých opor, se odchovanec Slavie od příští sezony stane nejlépe placeným hokejistou v NHL. Oproti nynější odměně 5,5 milionu dolarů si v následujícím ročníku vydělá navíc o téměř tři miliony.