Mrázek ukázal charakter. Vychytal nadupanou Floridu, rve se o důvěru

„Těším se na to. Beru to jako výzvu, na ten mediální kolotoč okolo jsem zvědavý,“ vykládal s úsměvem na tiskové konferenci na konci loňského léta Petr Mrázek. Před sebou měl odlet do Kanady, kde podepsal tříletý kontrakt s Torontem, které doufalo minimálně v tříletou jistotu mezi tyčemi. Realita ale byla jiná, mnohem méně úsměvná.

Zranění hned na startu po dvou odchytaných zápasech Mrázka zbrzdilo. Dlouho trvalo, než se dostal do formy, kvůli které ho Kyle Dubas, generální manažer Maple Leafs, podepsal. Výkonnostní čísla měl podprůměrná, fanouškovská a novinářská obec v největším kanadském městě, silně hodnotící veškeré dění okolo milovaného klubu, ho denně kritizovala. Situace došla až tak daleko, že si ho mohl zadarmo vybrat kdokoliv. Což se běžně neděje, pokud má brankář čerstvou smlouvu a navíc ročně bere 3,8 milionů dolarů.

Petr Mrázek v sezoně: 19 zápasů 12 výher 3,31 gólu na zápas 89 % úspěšnost zákroků

Střih o osm dní později. Rozjařené hvězdy kanadského giganta jako Auston Matthews, nebo Mitch Marner jedou po závěrečné siréně po výhře 5:2 nad Floridou poděkovat Mrázkovi za perfektní výkon. „Vždy je lepší, když na gólmana jde v utkání více střel, je pak v zápase, lépe se cítí. Daleko horší je čekat deset minut na střelu,“ řekl po vítězství. Panthers a jejich silný útok zasypali soupeře 36 střelami, o jedenáct pokusů Toronto přestříleli. V bráně však stál Mrázek.

„Poprvé letos jsme hráli s Floridou, takže jsme úplně nevěděli, co očekávat. Samozřejmě víme, jak hrají, jak jsou na tom v tabulce a že mají silný tým, jsou dobře poskládaní. Myslím, že jsme dnes odvedli skvělou práci, nepropadali jsme v obraně. Nedělali jsme žádné chyby a soupeř se nedostal do žádného přečíslení. Právě z nich hodně těží a dnes jsme jim je nedali. Klíčové byly přesilovky a oslabení. Všechny jsme ubránili a dali dva góly z přesilovky,“ popisoval průběh duelu ze svého pohledu.

Jde už o druhou výhru v řadě, předtím český gólman pomohl přetlačit New Jersey. Vcelku slušný „návrat“ od muže, jenž byl v rámci organizace navíc. Zajímavé bude nyní sledovat reakci vedení. Mrázek dělá maximum pro to, aby si nyní získal pošramocené renomé zpět. A zároveň, aby získal pro celý tým klid. Jedna z největších otázek na při nedávno proběhlé uzávěrce přestupů totiž byla, jak Toronto zareaguje na brankářskou krizi. Česká posila neodváděla požadované výkony, jednička Jack Cambell je mimo hru se zraněním žebrem a do branky tak nejčastěji chodil nováček Erik Kallgren. Což se zdálo málo pro partu, která míří za Stanley Cupem.

„Zase bylo patrné, že je lepší, že věří sám v sebe. Znovu byl vynikající. V posledních dvou duelech vypadal jako brankář, kterým on je a kterým byl předtím ve své kariéře. Je skvělé, že takhle odpověděl na nepřízeň. To je dobré znamení a ukázka jeho charakteru,“ pochvaloval si na tiskové konferenci i trenér Sheldon Keefe. Rázem i pro něj totiž gólmanská situace nevypadá tak černě, jako doposud.