Mrázka nikdo nechtěl, pak se blýskl v dresu od Biebera. Noviny ho chválily

Poslední dny byly pro zkušeného českého brankáře v NHL opravdu turbulentní. Ještě v neděli se Toronto pokoušelo zbavit Petra Mrázka na listině volných hráčů kvůli jeho nejistým výkonům. Nepovedlo se, nikdo si ho nevybral a putoval zpět. Když pak Maple Leafs potřebovali gólmana pro zápas s New Jersey, rodák z Ostravy se náramně hodil. Za důvěru se kanadskému týmu odvděčil. Dvaceti zákroky a hlavně jistým výkonem přispěl k výhře 3:2. „Vypadal opravdu dobře,“ ocenil kouč Sheldon Keefe navrátilce do branky.

Nároční fanoušci, ale i média v Torontu se po domácím vítězství nad Devils shodli, že od českého reprezentanta viděli v brance zřejmě nejjistější výkon od příchodu do Maple Leafs. „To nejlepší, co jsme od Petra Mrázka za poslední dobu viděli,“ stálo například v článku Toronto Sun. Někteří příznivci kanadského klubu si pro změnu položili otázku, jestli není pozdě na to se třicetiletému brankáři omluvit, že o něm kdy pochybovali.

Mezi tři tyče se totiž vracel po sérii nepříjemných událostí. Stěží uplynul týden od chvíle, kdy se Mrázkova pozice v Torontu silně otřásala. Čísla měl a stále má ne zrovna oslnivá. Ve statistikách NHL na bývalou jedničku Caroliny svítí v sezoně průměrná úspěšnost zákroků 88,5 procent. Maple Leafs však více tížila nejistota, která z gólmanského veterána i kvůli zdravotním patáliím v průběhu ročníku vyzařovala. Na začátku března se tak řešila možná výměna.

Spekulovalo se o velké výměně s Chicagem za Marca-Andrého Fleuryho. Jednání Maple Leafs s Blackhawks ale údajně padla kvůli trejdu útočníka Brandona Hagela, který měl být součástí dohody, ale odešel do Tampy Bay. Nicméně spekulací už rozhodně nebylo nedělní umístění na listinu volných hráčů (waivers), odkud si mohl Mrázka kterýkoliv klub z NHL stáhnout k sobě. Po brankáři s průměrnou roční odměnou 3,8 milionu dolarů však nikdo nesáhl.

Nechtěný Mrázek tak zůstal v Torontu, které na něj ale už ve středu ukázalo jako na startujícího brankáře proti New Jersey. Účastníka Světového poháru 2016 či mistrovství světa v Paříži 2017 nově získaná důvěra od trenérů evidentně potěšila natolik, že v prvním utkání od 13. března v opravdu klidném módu vychytal svou 11. výhru v sezoně.

„Abych řekl pravdu, soustředil jsem se jen na zápas. Všechny věci okolo jsem hodil za hlavu a ani jsem na to nemyslel. Samozřejmě nikdo si tím nechce projít a prožít to, ale takový je sport, takový je hokej. Věděl jsem, že se to stane den předem. Mluvil jsem s generálním manažerem, který mi vysvětlil situaci, jak to prostě bude. Jsem rád, že jsem zůstal, kde jsem, a že jsem nyní mohl předvést kvalitní výkon a získali jsme dva body,“ prozradil český fantom po vychytání Devils.

Opravdu dobrý dojem měl z Mrázkova výkonu také trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „Myslím, že vypadal klidně a sebevědomě. Udělal skvělý krok,“ řekl jednačtyřicetiletý kouč po vítězství, které Toronto dostalo na druhé místo Atlantické divize. K

romě jistého Čecha v brance měly zásadní podíl na triumfu nad Devils dva góly v oslabení, z nichž vítězný patřil švédskému útočníkovi Pierrovi Engvallovi. Vítěznou premiéru si navíc připsal zkušený zadák Mark Giordano po výměně ze Seattlu.

Zápas s New Jersey, kterého se ve Scotiabank Areně zúčastnilo 18 739 diváků, se nesl v duchu akce Nex Gen, při níž Maple Leafs nastoupili ve speciální sadě dresů. Nové trikoty jsou oboustranné. Přední strana, s níž hráči nastoupili do utkání, je v kombinaci černé a modré barvy. Vnitřní strana trikotů má zlatočerné provedení s designem inspirovaným Drew House, což je módní značka zpěváka Justina Biebera .

Kanadská popová hvězda, která je velkým fanouškem Toronta, se s klubem totiž dohodla na spolupráci. Při premiéře „svých“ dresů tak Bieber nemohl chybět na tribuně. Cílem oboustranných trikotů, které měli Maple Leafs obléct do utkání jako první profesionální sportovní tým v historii, je podle osmadvacetiletého zpěváka přilákání mladé generace k hokeji.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:30. I. Michejev, 34:54. Marner, 55:18. Engvall Hosté: 25:03. Severson, 33:56. N. Hischier Sestavy Domácí: P. Mrázek (Kallgren) – Ljubuškin, Rielly (A), Holl, Brodie, Liljegren, Giordano – Marner, Matthews (A), Bunting – W. Nylander, Tavares (C), Kerfoot – Engvall, Kämpf, I. Michejev – Simmonds, Spezza, Blackwell. Hosté: Daws (J. Gillies) – D. Hamilton, Siegenthaler, Severson (A), Graves, P. K. Subban, Bahl – Mercer, J. Hughes (A), Šarangovič – Bratt, N. Hischier (C), Tatar – Vesey, J. Boqvist, A. Johnsson – Bastian, M. McLeod, Greer. Rozhodčí St. Laurent, Walsh – O’Quinn, Barton Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 739 diváků

