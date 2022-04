Kämpf: nenápadná, ale cenná zbraň Toronta. Díky němu jsou lepší i hvězdy

Hokejová témata v Torontu jsou vždycky velká. Auston Matthews aktuálně sází do branky jeden puk za druhým, s 58 góly je suverénně nejlepším střelcem ligy. Kdo bude ale vlastně chytat? Gólmani jsou buď nevyrovnaní, nebo zranění. A taky, co ten zpropadený Boston, když se rýsuje další bitva v play off? Poslední sérii s ním Maple Leafs vyhráli v roce 1959, jinak vždycky prohrávají.

Tak nějak potichu a bokem mimo hlavní proud bublá ale jedna jistota, hloubka v útoku, pozice za hvězdami. Není ji potřeba řešit. Prostě je: David Kämpf. Po posledním zápase dostal tedy v pravidelném hodnocení všech hráčů Toronta od serveru The Athletic vyčiněno.

„Většinou dělá v oslabení správné věci, ale jsou i chvíle, kdy si nevšimne nebezpečí a snaží se vyvinout tlak na hráče s pukem, tím pádem nechá na středu někoho volného, teď se to stalo a Caufield z toho dal přesilovkový gól,“ napsal ve svém hodnocení výhry nad Montrealem Omar White. Kämpfovi poslal hodnocení C-, což ještě není 2-, ale je to horší dvojka.

Zpravidla to bývá ale jinak. Kämpf se umisťuje dobře, Maple Leafs si ho chválí. Na góly má Matthewse nebo Mitche Marnera. Český tréninkový fanatik s dokonale vyřezaným tělem – tvrdě na sobě makat se naučil už v Chomutově – je hlavní volbou na oslabení a jedničkou na nasazování proti nejlepším lajnám soupeře.

David Kämpf v NHL

2021/22 Toronto 72 zápasů 23 bodů (9+14) 2020/21 Chicago 56 zápasů 12 bodů (1+11) 2019/20 Chicago 70 zápasů 16 bodů (8+8) 2018/19 Chicago 63 zápasů 19 bodů (4+15) 2017/18 Chicago 46 zápasů 11 bodů (4+7)

Máte z něj pocit, že ho nic neutahá. Kdyby opravdu v play off došlo na sérii s Bostonem, bude Kämpf zaručeně chodit buď na Brada Marchanda nebo na Davida Pastrňáka, záleželo by, kterou útočnou řadu pak kouč zvolí jako víc nebezpečnou. „Mým cílem je, abych zastavil ty nejnebezpečnější lajny soupeře,“ ohlásil útočník hned, co přišel do klubu.

Lepší charakteristiku o sobě snad ani podat nemohl. Když si pustíte jeho vystoupení na pozápasových tiskovkách, tak poznáte, že se od časů v Chomutově zase tak moc nezměnil. Ochotně odpovídá, kouzelný dětský úsměv neztratil. Jen radši vypálí odpověď v krátkých větách, na nějaké příběhy moc není. To se neliší v češtině ani v angličtině.

Toronto mělo Kämpfa evidentně velmi dobře vyskautovaného. Když mu Chicago po minulé sezoně nedalo kvalifikační nabídku, tak někdo možná mávl rukou. Jeden gól za sezonu, takových hráčů je hafo... Takových ale ne. Proto ho podepsali Maple Leafs hned první den, kdy se objevil na trhu, nabídlo smlouvu na 1,5 milionu dolarů, rovnou na dva roky. Za co? Za práci bez remcání.

Konečně klub totiž našel centra, který pravidelně vyhrává buly a zaplní díru ve třetím útoku, kterou se nedařilo ucpat od roku 2019, kdy odešel Nazem Kadri do Colorada. „Hned od začátku jsem si myslel, že David bude svými schopnostmi ladit k Austonu Matthewsovi a Johnu Tavaresovi,“ přiznal kouč Sheldon Keefe. Trefil se. Kämpf je defenzivní trojkou za dvěma ofenzivními generály. Matthews s Tavaresem jsou i díky němu lepší, byť spolu nehrají.

Důvod? Trenér je nemusí posílat na vhazování do vlastní třetiny, na to má Kämpfa. U něj jsou góly a body vyloženě bonus, takže Keefe mohl dát Matthewsovi s Tavaresem větší počet startů v útočné zóně. „Pro mě se toho dost změnilo. Dřív, když šli na led nejlepší hráči soupeře, tak jsem si musel hlídat, ať jsou tam Auston, nebo John. Teď nemusím, protože tam mám ještě další lajnu, která tuhle práci zvládne,“ pochvaloval si Keefe pro The Athletic práci českého útočníka, který vedle sebe má Williama Nylandera s Pierrem Engvallem. Dá se říct, že nejvíc ji vidíte na bodech ostatních. „Hraje opravdu správným způsobem, tak, jak se má. Vnesl do naší sestavy určitě stabilitu,“ chválil ho veterán Jason Spezza, nyní člen čtvrté formace.

Je tedy i pravda, že kromě dobré defenzivy vyskočila i Kämpfova produktivita. Z jednogólové sezony v Chicagu má výborný bruslař nejlepší ročník za pět let, co hraje za mořem. Aktuálně posbíral 23 bodů (9+14), což je velmi příjemná nadhodnota, kterou dává ke krocení hvězd.

Mimochodem, kdyby Toronto opravdu šlo zase na Boston a dál platilo, že dál míří vždycky Bruins? Kämpf by mohl být první volbou pro generálního manažera české reprezentace Petra Nedvěda, komu hned volat. S jeho železnou kondicí bude těžko utavený. Přesně takový borec zvedá vždycky celý tým, nenápadně, jak se děje v Torontu, ale umí to.

Útočníci NHL podle času v oslabení

1. Colton Sissons (Nashville) 201:19 2. Pierre-Edouard Bellemare (Vegas) 184:31 3. Tanner Jeannot (Nashville) 182:19 4. David Kämpf (Toronto) 180:58 5. Barclay Goodrow (NY Rangers) 170:53

Hráči NHL s nejdelší zápasovou šňůrou bez přerušení

1. Phil Kessel (Arizona) 971 2. Brent Burns (San Jose) 667 3. Johnny Gaudreau (Calgary) 284 4. Ryan Suter (Dallas) 278 5. Anže Kopitar (Los Angeles) 274 9. David Kämpf (Toronto) 198

