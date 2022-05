SESTŘIHY: Colorado s Francouzem postupuje, Pittsburgh v trháku

Český hokejový brankář Pavel Francouz v utkání série play off NHL proti Nashvillu • ČTK / AP / Mark Humphrey

Český hokejový brankář Pavel Francouz v utkání série play off NHL proti Nashvillu

Radost hráčů Pittsburghu (uprostřed kapitán Sidney Crosby) v zápase play off NHL proti New York Rangers

Hokejisté Floridy (vlevo český obránce Radek Gudas) se radují z branky v sérii play off NHL proti Washingtonu

Tvrdý střet v utkání play off NHL mezi New Yorkem Rangers a Pittsburghem

Hokejisté Colorada s Pavlem Francouzem v brance porazili Nashville 5:3 a po vítězství 4:0 na zápasy jako první tým postoupili do konferenčního semifinále NHL. Do vedení 3:1 v sérii se dostal Pittsburgh, jenž přehrál NY Rangers 7:2. Florida porazila Washington 3:2 v prodloužení a srovnala stav prvního kola play off na 2:2. Vyrovnání se dočkali i hokejisté Calgary, kteří vyhráli v Dallasu 4:1.