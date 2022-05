Rodeo v Albertě pokračuje, Oilers vrátili úder. McDavid: Víc jsme dřeli

Proti patnáctigólové přestřelce v utkání číslo jedna, nebyla odveta v calgarském Saddledomu až takové rodeo. Ale osm branek je taky dost. A mezi ně se vměstnalo pár bitek. Oilers vrátili úder, přestože jim opět nevyšel vstup do zápasu a poměrně rychle dvakrát inkasovali. Tentokrát během šesti minut. Domácí Flames pak vedli ještě 3:1, do druhé přestávky však bylo srovnáno a v polovině třetí části Zach Hyman otočil skóre.

„Uvědomili jsme si, co všechno je potřeba udělat, abychom v téhle fázi vyřazovacích bojů dospěli k vítězství. Po úvodním duelu jsme chtěli ukázat, že jsme mnohem lepším týmem a že máme na víc. To se nám povedlo,“ uvedl kouč Oilers Jay Woodcroft.

„Na porážku chcete vždycky správně odpovědět,“ navázal Hyman. „Ono nakonec nezáleží, jestli prohrajete 6:9, nebo těsně v prodloužení. Je potřeba to rychle hodit za hlavu. Byl to dost emotivní zápas plný zvratů. Snažíte se tomu vyhýbat, jak se dá, podávat vyrovnané výkony, jenže tohle je hokej. Někdy se prostě daří, jindy ne. Měli jsme sezonu jak na horské dráze, byli přitlačeni ke zdi. Ale takovou schopnost se znovu sebrat a vrátit se, jakou má tenhle tým, jsem nikdy nezažil.“

Střelci se ve druhém duelu v Calgary znovu odvázali a historický rekord NHL jen těsně odolal. V roce 1981 nasypaly celky Bostonu a Minnesoty North Stars ve dvou soubojích dohromady 24 branek. V sérii Flames proti Oilers po výsledcích 9:6 a 3:5 padlo jen o jednu branku míň. Zatímco první série Calgary proti Dallasu přinesla dost defenzivní, až fádní hokej, druhá runda zvedá diváky ze sedadel a trenérům vstávají vlasy hrůzou. Je to i tím, že proti Flames vyrukoval Edmonton, jehož útok v čele s esy jako Connor McDavid a Draisaitl, má zcela jinou palebnou sílu.

A pokud jsou ti nejlepší skutečně nejlepšími hráči na ledě, jde všechno snáz. „Zrovna Connor dovede ovlivnit každého. Hlavně svojí touhou podat ještě lepší výkon. Styl, jakým teď hraje, je opravu výjimečný. Tentokrát jsme v našem týmu viděli spoustu mimořádných výkonů, ale on rozhodně je inspirací pro každého,“ chválil trenér Woodcroft.

„Jsem pořád hladový,“ opáčil s úsměvem McDavid, který s 20 body (6+14) vládne bodování play off. Stačilo mu k tomu devět zápasů. „Snažím se pomoct týmu a jsem rád, že to vyšlo,“ dodal s pokorou. K tahounům v útoku se navíc přidal i gólman. Mike Smith v prvním duelu střídal poté, co z deseti střel třikrát inkasoval. Ve druhém vytasil 37 zákroků.

„Zase se nám nepovedl úvod podle představ. Tentokrát jsme ovšem dokázali odpovědět. Proti prvnímu zápasu jsme ještě přidali a víc dřeli. Makali jsme, byli tvrdší v soubojích, vybojovali víc puků. V tom to bylo,“ ocenil McDavid.

Gól kapitána Oilers po naražení s Duncanem Keithem byl lahůdkový. K tomu jedna asistence. Jako druhý hráč v historii NHL připsal v play off popáté za sebou v utkání víc než jeden bod. První to dokázal už v roce 1977 Darryl Sittler z Toronta. Dohromady se to McDavidovi povedlo v osmi z úvodních devíti střetnutí jarní sezony. Draisaitl třemi body (1+2) vyrovnal svůj osobák, veterán Duncan Keith se ve věku 38 let a 308 dní stal nejstarším hráčem Oilers, který skóroval ve vyřazovacích bojích, o bezmála tři roky předčil Jaroslava Pouzara. Zároveň je čtvrtým nejstarším obráncem po Zdenu Chárovi, Chrisi Cheliosovi a Nicklasi Lidströmovi.

Je fakt, že v prvním utkání toho Oilers chybělo dost. „Víc pečlivosti směrem dozadu. Víc tvrdosti. To, aby se z nás stal celkově nepříjemnější protivník, který nedovoluje tutovky jen tak,“ vypočítával Hyman.

Fungovaly i speciální jednotky, Oilers ubránili čtyři z pěti oslabení. Na druhu stranu zužitkovali pouze jednu přesilovku ze šesti, v ní však Evan Bouchard vyrovnal na 3:3. „Nesmírně důležitý zásah. Přitom jsme měli tolik dalších šancí... Navíc jsme neustále ždímali jejich nejlepší borce určené na oslabení,“ vracel se kouč vítězů.

Třetí duel se hraje v pondělí (2:00) v Edmontonu. McDavid dobře věděl, co by mohlo platit. „O dost líp jsme bránili, vyhrávali souboje. Zvládli jsme to. Porážky jsou pokaždé kruté, zato vyhrávat je v této fázi roku ohromná zábava,“ dodal nejlepší hráč play off.

Nejrychlejších 20 bodů v play off

hráč rok počet zápasů Wayne Gretzky (Edmonton) 1987 8 Wayne Gretzky (Edmonton) 1985 Wayne Gretzky (Edmonton) 1983 Wayne Gretzky (Edmonton) 1981 Mike Bossy (NY Islanders) 1981 Connor McDavid (Edmonton) 2022 9 Mario Lemieux (Pittsburgh) 1992 Mark Messier (Edmonton) 1988 Rick Middleton (Boston) 1983 Barry Pederson (Boston) 1983 Darryl Sittler (Toronto) 1977

