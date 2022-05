Boston chce Krejčího zpátky. S Pastou hrát přestal. Proč by byli teď spolu?

Bostonu skončila sezona. Ale jak za mořem referuje Joe Haggerty ze serveru Boston Hockey Now, fanoušci Bruins mají dobrý důvod hltat MS v hokeji. Brankáři Jeremy Swayman a Linus Ullmark posílili USA a Švédsko, ale to je spíš jen taková lahůdka. Důvod, proč mít nos nalepený na televizi? David Pastrňák a David Krejčí jsou zase spolu. Přemluví mladší parťák veterána, aby se vrátil ještě na sezonu „domů“?

Možné je totiž úplně všechno. Návrat do Bostonu, hokej v Evropě, konec kariéry. David Krejčí se vyslovil naprosto jasně. Teď si zahraje na MS, pak vypne a rozmyslí se. Není důvod mu nevěřit, že by své plány nějak měnil a tlačil na pilu. Nemá proč, hodně myslí na rodinu.

Bruins cítí, že naděje na návrat žije hlavně proto, že sám hráč nic kategoricky neodmítl. „Ne, v poslední době jsme spolu nemluvili,“ citoval Haggerty generálního manažer Donna Sweeneyho. „Musíme se na všechno dívat z několika pohledů. Je vidět, že Krejčí může hrát na vysoké úrovni, dovede být konkurenceschopný i produktivní. Patrně by bez problémů zapadl do našeho týmu. Ale stále je to v této chvíli v rovině teorie,“ uvedl GM Bostonu. Další krok udělá, až to bude možné. Jinými slovy, přesně zná Krejčího pohled. Útočník odehraje MS a pak se rozhodne. Nemá smysl na něj tlačit a přesvědčovat ho.

Tohle téma během společných dní v Tampere určitě lehce ťukne David Pastrňák, což Bostonu bohatě stačí. V danou chvíli je to víc než telefon z oficiálních míst.

Krejčí fantastickou přihrávkou našel Pastrňáka, ten si připisuje první gól na turnaji Video se připravuje ...

Jen je na tom všem jedna věc velmi zajímavá. Bavili vás dva Davidové proti Lotyšsku? Jistě, že ano. Jen v Bostonu toho spolu za poslední roky nahráli méně a méně, i když by spolu hráli nejradši pořád. Vysvětlení ale najdete ve statistikách. Když Pastrňák nakukoval v Bostonu do sestavy v sezoně 2014/2015, stal se Krejčí jeho mentorem na ledě i mimo něj.

Hráli hodně spolu (za první sezonu 147 minut ve hře 5 na 5, víc hrál Pastrňák s Ryanem Spoonerem, protože byl teprve nováček pendlující mezi prvním týmem a farmou, Krejčí už zajeté eso). Ve druhé a třetí sezoně z nich byli stabilní spoluhráči. Ve hře 5 na 5 vedle sebe vždycky trávili kolem 500 minut. Jenže pak Bruins přišli na to, že bez sebe jsou ještě lepší.

Nešlo o žádný šprajc, data klubu ukázala, že Boston má být na ledě lepší, když Pastrňák nastupuje s Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem a Krejčího herní inteligence zvedá kohokoliv ve druhém útoku. Jen v sezoně 2018/2019 byli Češi statisticky spolu lepší než od sebe. Poslední dva ročníky? Tam už bylo hodně cítit, že Bruins je potřebují zvlášť.

Docela dobře to ukazuje statistická kolonka CF %. Hodnota udává procentuální podíl, kolik střel na bránu vyslal tým s hráčem na ledě a kolik jich šlo proti týmu. Vyjadřuje aktivitu týmu na ledě. Nad 50 % tým s hráčem útočil, pod hodnotou se spíš bránil. Nejlepší je tedy 100 %, nejhorší 0. Pro větší objektivitu pracujeme s daty při hře 5 na 5.

V sezoně 2019/2020 se Pastrňák s Krejčím spolu dostali na hodnotu 45,71 (ano, nic moc). Své minizápasy na střely prohráli 91:111. Kolonka očekávaných gólů říká, že měli prohrát na góly 6,75:8,7. Ale reálně zvítězili 12:4. S nadsázkou tak můžete říct, že porazili analytiku. Dokázali dát víc gólů, než by od nich výpočty čekaly, oni nebo hráči kolem nich (brankář) dokázali zastavit docela dost tutovek, nedostali téměř 9 gólů, ale jen 2.

Říha ve studiu smekl: Souhra Pastrňák - Krejčí byl extrém a galapředstavení Video se připravuje ...

Je to současně věc, která dva české útočníky opravňovala k tomu, aby věřili, že spolu jsou silní. Slyšeli: „Měli byste svůj minizápas prohrát.“ A oni mohli suše říct: „Jak to nakonec dopadlo?“ Pro srovnání, s Bergeronem Pastrňák vyhrál své minizápasy 43:25 (hodnota CF 57,33), s Marchandem 52:17 (55,91). Krejčí pak byl podobně silný s Charliem Coylem (minizápasy 8:2 a CF 57,2) a Jakem DeBruskem (17:14 a CF 51,3). Boston tak mohl debatu ukončit: „OK, ale když nehrajete spolu, tým z toho má víc. Tečka.“

Co z toho tedy plyne? Boston se rozhodoval podle toho, aby měl největší šanci vyhrát. V danou dobu volil nejlepší možné řešení. Ovšem tým se trochu změnil, hráči vyspěli, zestárli, zase se někam posunuli. V uplynulém ročníku Bruins nevyřešili pozici druhého centra. Erik Haula ani zdaleka nebyl v ofenzivě silný jako David Krejčí, Charlie Coyle taky ne. Oběma spíš pasovala role ve třetí formaci. Místo pro Krejčího tam pořád je.

Hlavně, Jake DeBrusk dokázal mít hodnoty CF % s Marchandem a Bergeronem vysoko přes 60, takže se hlavní útočná palba rozdělila. Pastrňák začal hrát víc s Taylorem Hallem. Jen jim scházel centr. A Krejčímu to s Hallem šlo. Co z toho plyne? Bostonu by Krejčí dával velký smysl i ve 36 letech. Patrně by si dost zahrál s Pastrňákem a Hallem. Bruins by to prospělo. Nízké hodnoty Krejčího s Pastrňákem ze sezony 2019/2020 se totiž taky dají přeložit tak, že Bostonu chyběl třetí vhodný hráč k nim. Teď ho má v Hallovi.

Krejčí s Pastrňákem v Bostonu

2014-2015

společný čas na ledě - 172 minut

CF % společné - 55,91

CF % Pastrňák bez Krejčího - 48,58

CF % Krejčí bez Pastrňáka - 50,31

Na kolik gólů nahrál Krejčí Pastrňákovi - 2

Na kolik gólů nahrál Pastrňák Krejčímu - 1

2015-2016

Společný čas na ledě - 517 minut

CF % společné - 50,47

CF % Pastrňák bez Krejčího - 51,91

CF % Krejčí bez Pastrňáka - 44,11

Na kolik gólů nahrál Krejčí Pastrňákovi - 5

Na kolik gólů nahrál Pastrňák Krejčímu - 3

2016-2017

Společný čas na ledě - 509 minut

CF % společné - 51,91

CF % Pastrňák bez Krejčího - 60,8

CF % Krejčí bez Pastrňáka - 54,89

Na kolik gólů nahrál Krejčí Pastrňákovi - 6

Na kolik gólů nahrál Pastrňák Krejčímu - 5

2017-2018

Společný čas na ledě - 124 minut

CF % společné - 55,13

CF % Pastrňák bez Krejčího - 55,28

CF % Krejčí bez Pastrňáka - 54,37

Na kolik gólů nahrál Krejčí Pastrňákovi - 3

Na kolik gólů nahrál Pastrňák Krejčímu - 0

2018-2019

Společný čas na ledě - 386 minut

CF % společné - 57,82

CF % Pastrňák bez Krejčího - 53,96

CF % Krejčí bez Pastrňáka 54,05Na kolik gólů nahrál Krejčí Pastrňákovi - 7

Na kolik gólů nahrál Pastrňák Krejčímu - 9

2019-2020

Společný čas na ledě - 268 minut

CF % společné - 45,71

CF % Pastrňák bez Krejčího - 56

CF % Krejčí bez Pastrňáka 51,32Na kolik gólů nahrál Krejčí Pastrňákovi - 8

Na kolik gólů nahrál Pastrňák Krejčímu - 2

2020-2021

Společný čas na ledě - 210 minut

CF % společné - 49,09

CF % Pastrňák bez Krejčího - 63,25

CF % Krejčí bez Pastrňáka - 60,5

Na kolik gólů nahrál Krejčí Pastrňákovi - 2

Na kolik gólů nahrál Pastrňák Krejčímu - 1

CF % - hodnota udává procentuální podíl, kolik střel na bránu vyslal tým s hráčem na ledě a kolik jich šlo proti týmu. Vyjadřuje aktivitu týmu na ledě. Nad 50 % tým s hráčem útočil, pod hodnotou se spíš bránil. Nejlepší je tedy 100 %, nejhorší 0. Pro větší objektivitu udáváme hodnotu při hře 5 na 5.

