Kadri rozběsnil St. Louis, pak nasázel hattrick: Rasisti? Mentálně v pravěku

O hokejových schopnostech Nazema Kadriho netřeba polemizovat. Jde o výborného hráče. Kromě toho má ale i takový dar, nebo spíš prokletí. Umí si znepřátelit doslova každého. Své o tom mohou referovat v St. Louis, kde se stal veřejným nepřítelem poté, co ve třetím zápase play off NHL zranil gólmana Jordana Binningtona, když do něj vlétl ve stylu kamikaze. Colorado duel vyhrálo (5:2), v noci přidalo i třetí díl (6:3) do čtyřdílné skládačky postupu. Hattrickem se o to postaral právě jedenatřicetiletý Kanaďan, jenž si užil vendetu za rasistické urážky a výhružky na svoji adresu.

V běžném životě jde o celkem sympatického chlapíka, oblíbeného parťáka a skvělého spoluhráče. Jakmile ale Nazem Kadri vstoupí na led, přepne do módu bestie. Pro výhru udělá cokoli, doslova. Mnohdy se uchýlí i k zákeřnostem. Sem tam někoho sekne, když se rozhodčí nedívá. Jindy máchne hokejkou, že to soupeře zabolí. Kromě toho taky umí rozdat tvrdé hity.

Ale zároveň mu není ani cizí práce s pukem na čepeli. Nejde o hráče do třetí či čtvrté lajny. Kadriho primární poselství představuje především střílení gólů a jejich příprava. Vždyť v základní části v tomto ročníku nastřádal 28 tref, ke kterým přibalil 59 asistencí. Z osobního hlediska prožívá nejlepší sezonu v kariéře, kterou hodlá zakončit ziskem Stanley Cupu.

V prvním kole smázlo Colorado 4:0 na zápasy Nashville. Nebylo o čem. Ve druhém se Avalanche postavilo St. Louis. A tahle řežba nabrala na grádech. Pomyslný granát odpálil právě Kadri. Po úvodních dvou partiích se série za stavu 1:1 přesunula z Denveru do sídla Blues. Domácí se ve třetím duelu ujali promptně vedení. V sedmé minutě Jordan Binnington ztratil puk z dohledu, kořist uviděl potížista z pod Skalistých hor.

Nerozhlížel se doleva ani doprava. Prostě do toho vlétl. Došlo ke srážce s Binningtonem a dalším zadákem St. Louis. Kadri vyvázl bez škrábance, to gólman Blues musel střídat, zranil se. Tato chvíle změnila momentum zápasu. Avalanche výsledek otočili a vyhráli 5:2. Domácí po utkání zuřili, zraněný Binnington dokonce po Kadrim hodil lahev.

Když se reportéři ptali trenéra St. Louis Craiga Berubeho na kolizi, po které nuceně měnil gólmany, nejprve stroze odvětil: „Bez komentáře.“ Po chvilce mu to ale nedalo. „Stačí se podívat na Kadriho reputaci. To je vše, co řeknu,“ rýpl si. „Z jeho minulých činů víme, co je zač. Je to zákeřný hráč," přidal se Binnington.

Po utkání navíc fanoušci St. Louis rasisticky uráželi Kadriho na sociálních sítích a vyhrožovali. Zašlo to do takové míry, že Colorado kontaktovalo z obav o bezpečí hráče policii. Naštěstí k ničemu nedošlo. Nepřítel Blues mohl bezpečně nastoupit do čtvrté partie série. Že by ho nehezké události nějak poznamenaly? Kdepak.

Kadri hattrickem a asistencí režíroval výhru 6:3. Po první trefě navíc přilil benzín do otevřeného ohně, když si užil oslavnou jízdu kolem mantinelu před fanoušky St. Louis s rukou u ucha symbolizující gesto: „Neslyším vás!“ A v dobrém rozmaru pokračoval i v rozhovoru po zápase. „Asi jsem potřeboval nějaké palivo. Posledních pár dní jsem v sobě měl vztek a potřeboval jsem ho transformovat v něco užitečného. Vyhráli jsme, to mi přijde pozitivní,“ usmál se.

Pro fanoušky Blues šlo o krutý duel. Sestřelil je veřejný nepřítel číslo jedna. Většího banditu ve státě Missouri byste nyní stěží pohledali. Kadri v sobě nahromadil výrok trenéra, nenávistné vzkazy i rasistické zprávy a pomstil se. „Samozřejmě, že to bylo nepříjemné, ale nechtěl jsem se v tom příliš plácat. Prostě jsem šel na led odvést svoji práci,“ líčil.

„Když na mě fanoušci pískají, jsem s tím v pohodě. Chápu to. Podporují svůj tým. Tohle je všechno v rámci pravidel,“ podotkl Kadri. „Ale těch, kteří mi posílali škaredé texty a rasisticky mě uráželi, je mi líto. Rád bych zmínil, že tímto neházím všechny fanoušky St. Louis do jednoho pytle. Vždy se najdou jedinci, kteří mentálně patří ještě do pravěku.“

Kromě drsných vzkazů to schytával i na ledě, kde na něj měli pifku hráči St. Louis. A tohle jsou přesně situace, ve kterých se Kadri vyžívá. Když po něm soupeři jdou. Umí zachovat klid, uštědřit štiplavou poznámku, protivníka namíchnout, vyhecovat k aktu a následně vytěžit přesilovku.

„Nazem předvedl dokonalý příklad, jak dobrým způsobem porazil zlo,“ řekl kouč Avalanche Jared Bednar. „Vzhledem k tomu, co se stalo, to neměl vůbec jednoduché. Přesto ukázal charakter a odhodlání. Je to úžasný a tvrdý kluk. Tímhle výkonem povýšil svou hru na vyšší úroveň. Mohl si vyřizovat účty, honit ego. Ale potlačil ho a dovedl tým k vítězství.“

Podpory se Kadri dočkal i od spoluhráčů. „Máme skvělou partu, navzájem si kryjeme záda,“ zmínil zadák Erik Johnson. „Bylo úžasné, jak se s tím Naz popasoval. Neměl to vůbec jednoduché. Cítil jsem z něj velké odhodlání. Rád bych zmínil, že to, co se dělo, určitě není normální. Takovou agresi si nezaslouží žádná lidská bytost. A na závěr dodám, že se mu určitě líbilo být tím padouchem, který nám vyhrál zápas.“