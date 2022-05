SESTŘIHY: Tampa slaví postup! Palát pečetil do prázdné, Colorado je blízko

Lightning jsou po třetí výhře už jen krok od postupu do finále konference • Reuters

Český hokejový útočník Ondřej Palát gólem do prázdné branky pečetil postup Tampy Bay do semifinále NHL. Lightning ve čtvrtém zápase série 2. kola play off porazili Floridu 2:0 a v cestě za obhajobou Stanley Cupu je čeká lepší ze série Carolina NY Rangers.