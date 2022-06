Lídr Kučerov po boku legend. Čím je výjimečný a jak v Americe začínal?

Hokejisté New Yorku v play of NHL vybojovali nad Tampou druhou výhru • Reuters

Hokejisté New Yorku v play of NHL vybojovali nad Tampou druhou výhru • ČTK / AP / John Minchillo

Ve finále Východní konference při velkém obratu proti Rangers z 0:2 na 4:2 na zápasy se vyzdvihovaly výkony Ondřeje Paláta. Český univerzál, který dokonale maká pro tým a navrch přidává důležité góly, se zaskvěl dvěma vítěznými trefami v závěrečných minutách zápasů. Podobným počinem se ale může chlubit i Nikita Kučerov. Z oněch čtyř duelů totiž hned třikrát připravil či sám dal rozhodující gól.

Ve třetím souboji, který Tampa otočila z 0:2, měl první asistenci na Palátův gól na 3:2, v druhém duelu při výhře 4:1 vítězný gól vstřelil sám a v utkání č. 6 si opět připsal první asistenci u rozhodujícího zásahu Stevena Stamkose na 2:1. Jeho akce jsou přitom kolikrát nečekané. A přihrávky až geniální.

„Je to elektrizující hráč,“ pronesl na adresu 28letého útočníka trenér Tampy Jon Cooper. „Myslím, že když jde do tuhého, každý tým má jednoho až dva jedince, kteří dokážou změnit hru a obrátit zápas. 'Kuch' je pro nás jedním z nich. Je to jedinečný a speciální talent.“

Vyhrát třikrát po sobě Stanley Cup představuje v době platových stropů (zaveden v roce 2005) neuvěřitelný týmový výkon. Proti Coloradu se o to pokusí právě Tampa. Unikátem je přitom už jen postup do finále, které si naposledy třikrát v řadě zahrál Edmonton (1983-1985). Víc než dvakrát za sebou naposledy slavili NY Islanders, ti celou soutěž ovládli v letech 1979 až 1983 dokonce čtyřikrát.

„Znamená to hodně,“ rozplýval se po vítězném postupu Kučerov, jeden z hlavních hrdinů série a celého play off. „Mnoha týmům před námi se to nepodařilo a být jedním z těch úspěšných, je obrovské. S výsledkem jsme opravdu spokojeni, ale stále nás čekají důležitější zápasy.“

Kučerov v posledních třech play off 2019/20 25 zápasů 34 bodů (7+27) 2020/21 23 zápasů 32 bodů (8+24) 2021/22* 17 zápasů 23 bodů (7+16) *bilance před finálovou sérií s Coloradem

Lightning ještě nevyhráli, nicméně právě ruský lídr týmu má částečně splněno. Z individuálního hlediska se totiž zařadil po bok legend už nyní. Jako pátý hráč v historii potřetí v řadě vstupuje do finálové bitvy o Pohár coby nejproduktivnější člen svého týmu. Připojí se tak k velmi vybrané společnosti: Wayne Gretzky, Jean Béliveau, Guy Lafleur a Gordie Howe.

Kučerov do Severní Ameriky dorazil jako nadějný hráč CSKA Moskva, kde stihl za dvě sezony jen 27 zápasů (bilance 1+6). Zářil především v ruské juniorské lize. Tampa si ho možná proto v draftu talentů v roce 2011 vybrala (až) ve druhém kole, celkově z 58. místa.

Nepřicházel tedy jako velká hvězda, díky čemuž v úvodu angažmá v kanadské juniorce QMJHL v Quebec Remparts bojoval s malým herním vytížením. Následoval však trejd v rámci ligy a Kučerov se ocitnul pod rukama kouče a generálního manažera Andreho Tourignyho v celku Rouyn-Noranda Huskies.

Současný kouč Arizony v ruském mladíkovi vycítil potenciál i přes to, že ještě bojoval s angličtinou. Navíc příliš mluvit nechtěl, aspoň ne slovy. „Byl opravdu skromný. Nerad přitahoval pozornost. Chtěl, aby za něj hovořily výkony na ledě,“ vzpomínal Tourigny.

A to se mu dařilo. S 53 body (26+27) v 27 duelech základní části a 24 body (9+15) ve 14 zápasech play off pomohl Huskies do semifinále QMJHL. „Viděl věci, které nikdo jiný nevidí. Ve hře byl myšlenkou daleko před ostatními,“ všiml si už tehdy Tourigny. V angličtině se Kučerov postupně lepšil, termíny spojené s hokejem uměl rychle a o hře často s Tourignym debatoval. „Když jsme diskutovali, bylo to opravdu na velké úrovni. Ne jako u jiných juniorských hráčů, které učíte základy. Koučovat ho bylo opravdu zábavné.“

Většinu další sezony už hrál v NHL, část ročníku strávil na farmě v Syracuse. V dresu Tampy zvládl 52 duelů s bilancí 9+9. Naskočil taky do dvou utkání play off a připsal si i premiérovou trefu. První z mnoha bodů ve vyřazovací části, v níž se stal nesmazatelnou legendou klubu. Vždyť už teď je se 150 kanadskými body 29. nejúspěšnějším hráčem bojů o Stanley Cup v historii.

150 Tolik bodů (51+99) nasbíral Nikita Kučerov v celkem 130 utkáních play off kariéry v NHL, což činí 1,15 získaného bodu na zápas.

Tampa Bay Lightning Vše o klubu ZDE