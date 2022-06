NHL řeší ránu pěstí. Útok fanouška letí internetem, prý to ale bylo jinak

Kvůli zbytečně splašené pěsti si na domácí zápas už zřejmě nikdy nezajde. Zatímco New York Rangers stále těžce koušou bolestivé vyřazení ve finále Východní konference NHL a v Tampě Bay se slaví třetí postup do boje o Stanley Cup v řadě , v zámoří se řeší nešťastný incident jednoho fanouška z tábora poražených. Po čtvrteční prohře Blueshirts (1:3) v pátém utkání na domácím hřišti jistý James Anastasio neunesl nepříznivý obrat v sérii z 2:0 na 2:3 a při odchodu z haly brutálně knockoutoval jednoho z příznivců Lightning. Za napadení, které vyšetřuje policie, dostal od pořadatelů doživotní zákaz do Madison Square Garden.

Frustrace z porážky se může leckdy a velice snadno zvrhnout v agresi. Internetem se od víkendu virálně šíří video, na kterém se fanoušek Rangers v červeném tričku otáčí za vesele naladěným příznivcem v dresu Tampy Bay a levou pěstí ho bez varování praští do obličeje.

Zasažený muž okamžitě padá k zemi a upadá do bezvědomí. Všichni přítomní, z nichž takřka všichni byli z New Yorku, jsou v šoku. A zatímco se k oběti rychle sklánějí se záminkou pomoci, útočník bez váhání z místa mizí.

Tím ale fanouškovo řádění údajně neskončilo. Agresor, který byl později policíí identifikován jako James Anastasio ze Staten Islandu, měl udeřit i jednoho ze svědků, jenž se pokoušel viníka incidentu dostihnout. Zasaženému zastánci a „vypnutému“ šestadvacetiletému fandovi Lightning se naštěstí nic nestalo, oba jsou v pořádku.

Tamní policie, které se povedlo agresora zadržet ještě před opuštěním haly, tvrdí, že napadení předcházela výměna několika slov mezi útočníkem a napadeným. Nic to ale nemění na tom, že devětadvacetiletý Anastasio, který čelí obvinění ze dvou případů napadení, výtržnictví a obtěžování, stanul za úder v útrobách haly Rangers před soudem. Krutý trest navíc schytal od pořadatelů domácích utkání Blueshirts – celoživotní zákaz vstupu do Madison Square Garden.

„Všichni hosté, bez ohledu na to, jaký tým podporují, by se měli v The Garden cítit bezpečně a vzájemně se respektovat. To byla a vždy bude naše politika,“ stojí v oficiálním prohlášení svatostánku New York Rangers.

Anastasio vinu odmítá. Podle vyjádření právního zástupce obviněného se měl fanoušek Rangers těsně před úderem opakovaně snažit uklidnit a neeskalovat situaci. „Věříme, že záznamy v The Garden potvrdí bezprostřední události před momentem zachyceným na krátkém, virálním klipu z mobilního telefonu. James byl obklopen a nakonec ohrožen skupinou silně opilých jedinců. I když se nemůže dočkat, až bude odhalen zbytek jeho příběhu, také respektuje soudní proces. Jsme přesvědčení, že James bude ospravedlněn, jakmile vyjdou najevo všechna fakta.“