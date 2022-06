Tampa píše historii. Palát je speciální, smekl kouč. Stamkos prozradil recept

Ještě před týdnem by na ně vsadil málokdo. Kdo to však tehdy udělal, na pár peněz si přišel. Tampa s Rangers úvodní dva zápasy finále Východní konference nezvládla, prohrála je. Pak ale šampioni obdivuhodně povstali a v dalších čtyřech duelech namlsané Newyorčany porazili.

Šestý zápas zvládli na svém ledě, vyhráli 2:1. Ani úžasný výkon brankáře Igora Šesťorkina však Rangers do velkého finále znovu po osmi letech nedostal. Dvakrát ho překonal kapitán Blesků Steven Stamkos.

Poprvé mu parádně poslal puk do jízdy Ondřej Palát šikovným kulečníkovým odrazem puku o mantinel. Podruhé Palát založil v obranném pásmu akci, na jejímž konci byl znovu Stamkos.

„Jsem pyšný na Stamera, jak zvládl nejen zápas, ale celou sérii. Je tváří celé organizace. Má toho na ramenou spoustu. Musí být lídr, musí dávat góly. Někdy byl neprávem trochu v ústraní. Je největším motorem, motivátorem a opravdovým kapitánem,“ povídal po utkání kouč Jon Cooper. Stamkos se v šesti zápasech série trefil pětkrát, k tomu přidal dvě asistence.

Ve skvělé jízdě play off pokračuje i Palát. V 17 utkáních sebral 16 bodů (8+8), víc jich z hráčů Tampy nahromadil jen Nikita Kučerov. „Známe se spolu neuvěřitelně dlouho. Byl jsem mu i na svatbě. Palát v profesionální kariéře prakticky neměl jiného kouče než mě. Je to speciální hokejista, naprosto úžasný,“ smekl Cooper a rozpovídal se o důvodech toho, proč Tampa může jako první značka NHL po 40 letech zaútočit ve Stanley Cupu na těžko představitelný hattrick.

„Myslím, že každé dítě, které vyrůstá v Kanadě, sní o tom, že jednou bude mít jméno vyryté na Stanley Cupu. Já to neměl jinak. Když se to povedlo poprvé, byl to splněný sen. Vloni podruhé to bylo znovu úžasné. Ale kdyby se to teď povedlo potřetí? To je něco nemyslitelného. Nejlepší na tom je ten proces. Dlouhodobá práce, dřina všech. Přístupem hráčů jsem naprosto ohromen,“ pokýval hlavou trenér, který na střídačce Tampy stojí už deset let.

Cooper dal taky velký kredit současnému GM Detroitu Stevu Yzermanovi, který z velké části kostru dnešního úspěšného týmu už před lety vybudoval.

„Recept na náš úspěch? Sebedůvěra. Víra jen ve druhého. Příprava a podpora, jakou nám dávají trenéři. Obětování na ledě, kde všichni padají do střel. Samozřejmě brankář. Tohle všechno dělá náš tým skvělým. Myslím, že každý za těmi dveřmi vám řekne, jak je šťastný, že toho může být součástí. Vy novináři můžete psát o tom, kdo má velkou nebo malou roli. V kabině ale vědí všichni, jak obrovský je přínos každého jednoho chlapa,“ říkal Steven Stamkos.

V emotivní řeči pokračoval, pak se však zarazil. „Nechci se moc dívat zpátky a povídat o tom, jak úžasný kolektiv v šatně máme. Pořád jsou před námi další zápasy, které toužíme zvládnout. Ještě není konec. Jsem na celý tým nepopsatelně hrdý, ale ještě před sebou máme práci. Můžeme dosáhnout něčeho absolutně speciálního,“ přidal kapitán Tampy.

Ve finále Stanley Cupu čeká Lightning tým z Denveru – Colorado Avalanche. „Nejlepší tým v lize. Bez debat. Celou sezonu šlapou, mají úžasné hráče, skvělé individuality. Naše touha sáhnout si potřetí na Pohár je ale obrovská. Těším se, až to začne,“ usmál se Stamkos. Sledovaná série započne v noci ze středy na čtvrtek.