Úspěšné přesuny Čechů z Evropy do NHL: sympaťák, překvapení i střelec

Video se připravuje ... Neprožili elektrizující atmosféru, napětí ani velkolepou slávu při draftu, přesto se ve slovutné NHL předvedli a také uspěli. Mezi takové hráče se zařadili i Češi, kteří si angažmá na prestižní adrese vybojovali výhradně na evropských kluzištích. Lukrativní nabídka překvapivě zamířila i do Brna, kde lovila Arizona. Jaké jsou podle iSport.cz nejúspěšnější podpisy posledních pěti let z Evropy do NHL?

Pavel Francouz (Colorado) 57 zápasů/13 výher/2,46 gólu na zápas/92,1 % úspěšnost Jedna z nejsilnějších story českého hokeje poslední dekády. Bez přehánění. Sympaťák, jenž se z Ústí nad Labem vypracoval nejdříve k titulu v Litvínově, pak k pozici jedničky v KHL, aby následně zamířil do NHL. Byl by tam mnohem dál, kdyby ho netrápila prokletá zranění? Možná. Právě jeho vůle při návratech však nejlépe ukázala, co je to za borce. Nyní dovedl soubor Nathana MacKinnona do fi nále Stanley Cupu. Tam stačí napsat poslední kapitolu. Pavel Francouz s Coloradem postoupil do finále Stanley Cupu • Foto ČTK/AP

Dominik Kubalík (Chicago) 202 zápasů/116 bodů (62+54) „Nechám tu všechno,“ hlásil po své premiéře v NHL, která se odehrála v pražské O2 aréně v říjnu 2019. Jak řekl, tak udělal. První měsíce mu náramně sedly. Vedení Blackhawks rychle pochopilo, že za málo peněz získalo zatraceně hodně silné muziky. „Kubalda“ nasázel třicet branek a katapultoval se mezi nejzajímavější hráče sezony. Smlouvu prodloužil v Chicagu, ale ani jedna z posledních sezon nebyla podle představ. I tak se však na kótu 15 branek dostal. Dominik Kubalík (vpravo) v dresu Chicaga • Foto Reuters

Karel Vejmelka (Arizona) 52 zápasů/13 výher/3,68 gólu na zápas/89,8 % úspěšnost Už před sezonou bylo patrné, že se děje něco, co se tak úplně nečekalo. Na Karla Vejmelku totiž šla z jihu USA skvělá doporučení. O jeho pracovní morálce, chování i schopnostech. Coyotes měli do sezony zamířit s dvojicí Carter Hutton a Josef Kořenář. Nestalo se. Vejmelka to nedovolil. Vytlačil z branky oba dva, odchytal přes padesát zápasů. A v kapse má kontrakt na další dva roky. Karel Vejmelka se občerstvuje v zápase NHL proti Coloradu • Foto Profimedia.cz

Radim Zohorna (Pittsburgh) 25 zápasů/10 bodů (4+6) Jistě, lze namítnout, že tohle přece není žádný velký úspěch. Že jen pětadvacet utkání v NHL neznamená automaticky aplaus. Nicméně když je řeč o muži, který nikdy neprošel draftem a jehož maximem bylo před odchodem deset branek v extralize, je to jiné. Zohorna se dovedl prokousat do ofenzivy vedenou Sidneym Crosbym nebo Jevgenijem Malkinem. V tomhle ročníku zase dostal více zápasů. Radim Zohorna má ze čtyř utkání v NHL na kontě stejný počet bodů (2+2) • Foto Profimedia.cz