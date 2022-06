Hejda prodal dům zakladateli Applu: magický šek i výpočet Stanley Cupu!

Nemusíte být zrovna fanatik v oblasti informačních technologií, abyste věděli, o koho jde. Steve Wozniak, dlouholetý přítel Steva Jobse a muž, který stál za vývojem počítačů Apple. Kdekoliv se objeví, je kolem něj poprask.

Jan Hejda, někdejší zadák, čtyři sezony působící v Colorado Avalanchce, má to štěstí, že se s ním seznámil. Protože když se rozhodl opustit horský stát a kvůli lepším hokejovým podmínkám pro syna se přestěhovat do Minnesoty, náhoda tomu chtěla, že jedním ze zájemců o dům byl právě Wozniak.

„Jeho dcera dělá právničku v Colorado Springs pro paralympijský tým. Bydlí ve stejné oblasti, takže si všimla, že prodáváme barák. Strašně se jí líbil,“ popisuje Hejda, jak to celé začalo.

Počítačový mág má navíc v oblibě číslo osm, podle něj je to nejdůležitější cifra v IT světě. Takže když se dozvěděl, že majitel nabízené nemovitosti hrával právě s tímhle číslem, nebylo co řešit... „Nabídli nám za něj částku, kterou jsme chtěli. A k tomu ještě přidali 88 888 dolarů,“ pousmál se Hejda, který celkem v NHL odehrál 627 utkání.

Když barák v Castle Pines, předměstí Denveru, prodali, přes realitního makléře se ještě zeptali, jestli by nebylo možné si ho na jeden měsíc ještě pronajmout do té doby, než si zajistí bydlení v Minnesotě. Přišla rychlá odpověď: Jasně! A Wozniakovi je tam nechali ještě tři měsíce bydlet zadarmo.

Rodiny se sblížily. Hejdova manželka navíc pracuje jako interiérová designérka, takže jim potom pomáhala dům dovybavit a předělat. „Jsou to skvělí lidi, moc si toho vážím, že jsme se s nimi mohli takhle seznámit,“ popisuje Hejda, který Wozniaka vzal během play off v Denveru na hokej. Zrovna když Avalanche bojovali ve finále konference s Edmonton Oilers.

„Moc ho to bavilo. Říkal, že byl nadšený,“ popisoval Hejda.

A stala se nevídaná věc! Wozniak, jenž seděl ve VIP lóži, měl poměrně klid. Tedy na jeho poměry. Pouze pár lidí dorazilo, jestli by se nemohlo vyfotit. „K jeho překvapení toho bylo méně, než v Kalifornii,“ říká Hejda.

Právě v místě, kde dřív žil, totiž neměl žádný klid. Českému hokejistovi popisoval, jak mu fanoušci lezli až téměř do baráku. Jeden z nich, který přiletěl z Evropy, si prostě umanul, že se s ním musí setkat a přespat u nich... „Nemohl si ani v klidu dojít na jídlo, měl toho dost,“ svěřil se českému bekovi.

Při každém utkání Avalanche mu posílá zprávy s poznatky. Když Colorado vedlo ve finálové sérii s Tampou Bay 2:0, vypočetl, že šance na zisk Stanley Cupu je 87,76 procent. Těžko nevěřit matematikovi, pro kterého jsou čísla životní náplní...

Budil Penguins a volal papežovi

Je to vášnivý hokejový fanoušek. Protože pochází z Kalifornie, klubem jeho srdce jsou hlavně San Jose Sharks. Jeho manželka zbožňuje českého hráče Tomáše Hertla. Věčně usměvavý útočník, jenž kolem sebe šíří pozitivní energii, má navíc na dresu osmičku (48), což je pro něj další plus.

„Je pravda, že jsem mu jednou nahrával zprávu k narozeninám. Vím, že to byl náš velký fanoušek. Mám dojem, že jsme se jednou i viděli,“ reagoval pro iSport.cz sám Hertl.

Hejda přidává i pikantní příběh. Wozniak mu vyprávěl, že kdysi, když se v play off potkali Sharks s Penguins, si počítačový mág zjistil, v jakém hotelu jsou ubytování hráči Pittsburghu a ve tři ráno jim volal na pokoj! „Aby je vzbudil a blbě se vypsali před zápasem,“ směje se český obránce.

Slyšel od něj i to, že během studia na univerzitě vykoumali, jak někomu volat zadarmo. Takže s kamarády vytáčeli číslo na papeže do Vatikánu...

A ještě jedna pikantérie. Když studoval na univerzitě v Coloradu, vedení bylo údajně zděšené, že plýtvá papírem a inkoustem. Protože za jeden semestr napsal čtrnáct programů. „Takže dostali strach, že je bude stát hrozně peněz, tak mu řekli, ať toho tolik nevymýšlí. Mladý Steve se naštval a šel na jinou školu,“ popisuje Hejda.

Univerzita tedy vyštípala člověka, který následně založil nejhodnotnější společnost na světě. Hejda je fanouškem Applu, využívá produkty téhle značky. O to víc je nadšený, že se k její tváři dostal takhle blízko.

K muži, jenž, bez nadsázky, změnil svět. Jednou se ho Hejda zeptal i na to, jestli by něco neudělal jinak, když vidí, jak dnešní děti jsou na telefonech závislé... Mobil nedají z ruky. Co odpověděl?

„Prý ne, nic by neměnil. Protože kdyby s tím nepřišel on, udělal by to někdo jiný,“ tlumočí Hejda slova svého VIP známého.