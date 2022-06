Krejčí chtěl olympiádou končit v repre, Nedvěd zasáhl. Teď radí návrat do NHL

Definitivní opuštění národního týmu bylo akutní. „David mi po olympiádě řekl, že už to dál nedá a skončí,“ dozvěděl se Nedvěd.

Jeho reakce? „Hned jsem mu opáčil, ať v tuhle chvíli nedělá žádná unáhlená rozhodnutí. S tím, že kariéru u nároďáku může zakončit medailí na šampionátu. Řekl jsem mu, ať na chvíli vydechne, že mistrovství světa není zas tak daleko. Take it easy… S tím, že když to neucítí ani před šampionátem, může oznámit konec v tu chvíli. Myslím, že David pochopil, že je lepší mít otevřená zadní vrátka.“

Po klubové sezoně si šestatřicetiletý šampion Stanley Cupu vyčistil hlavu v přítomnosti nejbližších, znovu dostal na hokej velkou chuť. A v Tampere zaválel. „Jsem rád, že na mě dal, protože ve Finsku sehrál klíčovou roli. Jasně, po příletu Pasty přišla nová dávka kyslíku, nicméně Krejčův přínos byl neoddiskutovatelný,“ cení si Nedvěd.

Co vymyslí dál hráč s číslem 46 na zádech? Extraligu by mohl hrát suše do čtyřicítky. Nedvěd má jiný pohled. Škoda takového hráče jen do elitní české soutěže.

Německo - Česko: Krejčího bomba z první v další přesilovce, 0:3 Video se připravuje ...

„Po příletu do Prahy na tiskovku jsem Krejčovi upřímně řekl, že by byl hloupej, kdyby nevyužil možnost vrátit se do NHL. Nemyslím to zle vůči extralize, ale ve Finsku jsem se bavil s mnoha lidmi z prostředí NHL a ti mi potvrdili, že v zámoří je momentálně celá řada týmů, kteří o Davidovi vážně uvažují a jsou připraveny mu předložit adekvátní nabídku. Ve finále to dopadne tak, že Krejča si bude moci vybírat. Byla by fakt obrovská škoda, kdyby do toho nešel,“ míní generální manažer reprezentace.

Roční „přestávka“ v extralize by mu podle Nedvěda měla paradoxně pomoci. V tom, že je svěžejší než po fyzicky mnohem náročnějším ročníku v NHL. „Nehrál 82 ligových zápasů plus play off, ale dvě třetiny obvyklé porce. Tělo si trochu odpočalo od extrémního vytížení.“

Takže? „Minimálně jednu sezonu by v pohodě dal,“ soudí.

A dá? „Podle mě se do NHL vrátí. Na devadesát procent.“